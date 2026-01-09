La Región de Murcia recibirá, al menos, 1.188 millones más con el nuevo Sistema de Financiación Autonómica

La Región de Murcia recibirá en 2027, al menos, 1.188 millones más del Sistema de Financiación Autonómica, en el caso de que llegara a aprobarse el nuevo modelo propuesto por el Gobierno de España y que dio a conocer este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En conjunto, las comunidades autónomas disfrutarán de 20.975 millones de euros más con el nuevo sistema, que debía haber sido actualizado en 2014. Los recursos totales que este modelo distribuirá el año que viene se estiman en 224.507 millones. En el último año liquidado, que corresponde a 2023, las autonomías recibieron 152.484 millones, destacó Montero.

"La propuesta del Gobierno de España recoge las reivindicaciones que venimos haciendo desde hace muchos años desde la Región de Murcia. Sigue el criterio de población ajustada y blinda la solidaridad territorial. Sinceramente, supera todas las expectativas del presidente López Miras", señaló este viernes el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante una rueda de prensa celebrada una vez finalizada la de la ministra.

La comunidad más beneficiada de los fondos extra es Andalucía, a la que se dirigirán 4.846 millones de los casi 21.000. Le seguirá Cataluña, con 4.686 millones; la Comunidad Valenciana, con 3.669 millones; y Madrid, con 2.555 millones. Desde la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia informan de que esta es la comunidad que más incrementa porcentualmente sus recursos con el nuevo modelo, casi un 20% más respecto a los recursos que recibiría en 2027 con el modelo vigente. "En ninguna de las propuestas de financiación planteadas hasta la fecha, Murcia lograba tal incremento de recursos", insisten. Las únicas que perderían recursos serían Cantabria (46 millones) y Extremadura (216 millones), pero el Estado las compensará para que queden igual que con el modelo vigente en financiación por población ajustada (la variable fundamental que guía el modelo y que corrige el número bruto de habitantes por distintos factores para tratar de reflejar el coste real unitario de prestar los servicios públicos).

Con este modelo, el Gobierno "corrige la histórica infrafinanciación sufrida por esta comunidad autónoma", añaden desde la Delegación.

El nuevo sistema incorpora incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla nuevas variables e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población. Por ejemplo, el gasto sanitario será mayor en una comunidad muy envejecida —como Castilla y León—, mientras que otra comunidad tendrá mayores necesidades en educación si tiene mayor proporción de habitantes en edad escolar —como la Región de Murcia—. Además de estas dos variables, el modelo tendrá en cuenta el padrón, la superficie, la dispersión, la insularidad, los servicios sociales, la población protegida y los costes fijos.

Además, las comunidades con financiación por habitante ajustado por debajo de la media, como la Región de Murcia, recibirán más recursos a través de lo que la ministra llamó "nivelación horizontal", mientras que las que están por encima de la media aportarán para el bien común del sistema. Esto sirve para, por un lado, garantizar la solidaridad interterritorial y, por otro, reducir las distancias en financiación por habitante, que son de hasta 1.000 euros entre Cantabria y la Región de Murcia. Este 'gap', según informó Francisco Lucas, se reducirá "a la mitad".

Desde la Delegación del Gobierno informan también de que la Región de Murcia "es una de las comunidades beneficiadas por la nivelación horizontal, es decir, cuando se aplica la solidaridad interterritorial".

La zona mediterránea recibirá dos tercios de un fondo de mil millones para combatir el cambio climático

Asimismo, también recibe recursos del nuevo fondo para combatir la emergencia climática de mil millones que incorpora el nuevo modelo, de los que la zona mediterránea se llevaría dos tercios, ya que está afectada por su exposición al calentamiento del Mar Mediterráneo y su efecto sobre el clima. El tercio restante lo recibirán el resto de comunidades y el reparto se realizará bajo el criterio de población ajustada.

La vicepresidenta primera insistió en la idea de que la propuesta del Gobierno beneficia a todas las comunidades y avanzó la voluntad del Ejecutivo de habilitar un tramo específico en el Fondo de Compensación Interterritorial para reforzar la financiación de las autonomías y garantizar una aportación adicional a todas las regiones, como la murciana, que se sitúen por debajo de la media en la financiación por habitante.

Nuevo ofrecimiento a Miras

Tras reiterar que "en reiteradas ocasiones" ha ofrecido al presidente López Miras fijar una posición común en materia de financiación "para defender con más fuerza, si cabe, los intereses de la Región de Murcia", Lucas hizo de nuevo un "llamamiento a la responsabilidad del presidente": "Es el momento de anteponer el interés general a cualquier interés partidista. Es el momento de anteponer la Región de Murcia a los intereses de su jefe Feijóo. Ha llegado la hora de la verdad, se han acabado las excusas".

El delegado del Gobierno le preguntó si su "alternativa" a esta propuesta es "mantener un sistema que caducó hace 13 años" y que "perjudica los intereses de la Región de Murcia".

Recaudación del IRPF y el IVA

Una de las principales novedades es que el proyecto plantea elevar el porcentaje de la recaudación del IRPF y el IVA que se cede a las comunidades, del actual 50% al 55% en el impuesto de la renta y al 56,5% en el del valor añadido. Esta era una exigencia de los republicanos catalanes, con los que el Gobierno de España ha negociado de forma previa a la presentación de esta propuesta.

Montero ya anunció hace unas semanas que "ninguna comunidad autónoma saldrá perjudicada" con el nuevo modelo porque el sistema "contará con más recursos". Se refería a que la tarta a repartir entre todas las comunidades es más grande y que todas recibirían más dinero que con el sistema actual. Se trata, eso sí, de una mejora en términos absolutos (más dinero), pero todo parece indicar que no ocurrirá lo mismo en términos relativos (peso de cada comunidad en la tarta común), donde sí habrá ganadores y perdedores.

Las comunidades conocerán datos más concretos el próximo miércoles, día en el que el Ministerio de Hacienda ha convocado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.