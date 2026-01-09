Ortuño critica que el modelo de financiación del Gobierno "beneficia" a Cataluña y deja "migajas para los demás"

El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, urgió este viernes al Gobierno central a "sentar a todas las comunidades" para abordar de forma conjunta la reforma del sistema de financiación autonómica, en lugar de "beneficiar a una sola comunidad", Cataluña, "en detrimento del resto de los españoles".

"Lo que no tiene sentido es que Pedro Sánchez negocie con Esquerra Republicana un modelo de financiación por el que Cataluña se va a llevar casi 5.000 millones de euros y luego lo que sobre, los restos, las migajas para los demás", sentenció.

Ortuño hizo estas declaraciones al ser preguntado en una rueda de prensa sobre la propuesta de reforma del modelo del Ejecutivo de la Nación tras la reunión mantenida este jueves por el presidente, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras.

"Pedimos que se siente a todas las comunidades para abordar una cuestión fundamental como es la reforma del sistema de financiación autonómica; un sistema que está caducado desde hace más de una década, que castiga a la Región de Murcia como la peor financiada y que no hace más que incrementar la diferencia entre las regiones", dijo.

Respecto a los detalles avanzados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la propuesta del nuevo modelo, Ortuño precisó que "la reunión de Pedro Sánchez en la Moncloa con un condenado por la Justicia desvirtúa todo lo posterior".

El dirigente regional afirmó que, en vez de escuchar las necesidades de las comunidades, Pedro Sánchez está más preocupado "en conceder privilegios a Cataluña para poder seguir la Moncloa", y por eso ha pactado un nuevo modelo "a medida del independentismo" que "beneficia a una sola comunidad en detrimento del resto de los españoles".

A su juicio, la manera en la que el Gobierno de España "dice que quiere abordar" la reforma es "un despropósito en el fondo y en la forma", y ha insistido en que cada año la Región de Murcia deja de recibir 1.675 millones de euros si se compara con la comunidad mejor financiada uniprovincial.

López Miras habla de acuerdo "esperpéntico"

Antes de la rueda de prensa de la ministra, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, reclamó la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera —se celebrará el próximo miércoles— tras criticar el acuerdo alcanzado ayer entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras sobre la financiación autonómica en un encuentro que calificó como "esperpéntico".

López Miras, en declaraciones a Antena 3, cuestionó con dureza el encuentro mantenido ayer entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ya que, a su juicio, cualquier decisión que afecte a la financiación de la sanidad, la educación y las políticas sociales debe debatirse en el órgano que reúne a todas las comunidades autónomas.

Además, criticó que Sánchez haya pactado esta cuestión con Junqueras, dirigente independentista "condenado por la justicia", y consideró que ese acuerdo ha puesto en riesgo la igualdad entre españoles en el acceso a los servicios públicos básicos.

Según señaló, las cuentas deben abordarse de forma conjunta y no mediante acuerdos bilaterales.

El presidente murciano afirmó que no resultan válidas declaraciones del Ministerio de Hacienda fuera de ese marco e insistió en la necesidad de sentar a los 17 presidentes autonómicos, escuchar propuestas y abrir una negociación real.

Asimismo, dudó de que el modelo planteado por ERC haya beneficiado al conjunto de las comunidades y acusó al Gobierno de priorizar su permanencia en el poder. Finalmente, confió en una reforma consensuada que haya garantizado la igualdad entre todos los españoles.