Defensa convoca casi 200 plazas en la Región para el acceso a la Escala de Tropa y Marinería

El Ministerio de Defensa ha convocado 199 plazas en la Región de Murcia para el ingreso en la escala de Tropa y Marinería de los ejércitos y la Armada en el primer ciclo de 2026, de las que 72 son para la Armada, 75 para el Ejército de Tierra y 52 para el del Aire y del Espacio.

El primer ciclo de la convocatoria estará abierto del 9 al 22 de febrero y el segundo, pendiente de ofertar plazas, tendrá lugar del 5 de junio al 12 de julio, según informaron fuentes ministeriales en un comunicado

El ingreso en los centros docentes militares correspondiente al primer ciclo se efectuará el 4 de mayo y el del segundo ciclo el 3 de noviembre.

Los requisitos para acceder son, entre otros, tener nacionalidad española o la de alguno de los países que figuran en la convocatoria; tener entre 18 y 28 años; contar, como mínimo, con la titulación de ESO o equivalente; carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales o de las Fuerzas Armadas, y no tener antecedentes penales y no estar privado de los derechos civiles.

Además, la altura mínima fijada para determinadas plazas es de 155 centímetros en el caso del personal femenino y de 160 para el masculino, mientras que el máximo es de 203 centímetros.

La solicitud para realizar las pruebas de selección durante el primer ciclo se podrá realizar mediante solicitud de cita previa, del 9 de enero a 22 de febrero, en 'www.reclutamiento.defensa.gob.es'.

Los interesados pueden obtener más información en el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Murcia, en la calle General San Martín (teléfonos '968 226 073' y '968 226 080') y en la Sección de Apoyo al Reclutamiento de la Armada en Cartagena, en la calle Muralla del Mar (teléfono '968 127 061' y correo electrónico 'apoyoreclucart@fn.mde.es').

En España, el Ministerio de Defensa ha convocado un total de 4.427 plazas para el primer ciclo, de las que 693 son para la Armada; 3.204 para el Ejército de Tierra y 630 para el Ejército del Aire y del Espacio.