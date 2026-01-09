Cuidando los corazones más pequeños: El hospital Los Arcos pone en marcha una consulta de Cardiología Fetal

El corazón de un feto comienza a latir en torno a la sexta semana de gestación, pero el avance de las técnicas diagnósticas ya permite detectar una gran parte de las malformaciones congénitas durante el embarazo, antes del propio nacimiento del bebé. Del cuidado de los corazones más pequeños se encargan desde hace unas semanas en el Hospital Los Arcos del Mar Menor las cardiólogas infantiles Joaquina Pan y Elena Gil, quienes están al frente de la nueva consulta de Cardiología Fetal junto a las ginecólogas Sandra Jiménez y Consuelo Martínez.

El hospital del Área VIII de Salud en la Región de Murcia ha dado los pasos necesarios para poner en marcha este nuevo servicio que, aunque ya existe en los centros de referencia de la Región de Murcia, llega por primera vez a un comarcal.

En esta consulta se cita a las embarazadas que están consideradas de riesgo por sus antecedentes genéticos, así como a aquellas en las que existe algún tipo de sospecha, para someterlas a una ecografía fetal avanzada con la que detectar precozmente arritmias o cardiopatías fetales. La jefa de servicio de Pediatría de Los Arcos del Mar Menor, Pilar Díez, explica a La Opinión que el nuevo servicio comenzó a funcionar el pasado mes de diciembre y con él "se da un paso decisivo hacia una atención pediátrica integral de alta especialización, fortaleciendo la colaboración entre servicios y promoviendo la excelencia asistencial, tal y como marcan las recomendaciones de la European Association of Pediatric Cardiology y la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas".

La especialista recuerda que las cardiopatías congénitas aparecen en 6-8 de cada 1.000 recién nacidos, siendo una de las malformaciones congénitas más frecuentes. Pero gracias a esta tecnología se pueden detectar cerca del 50% durante el periodo de la gestación, lo que permite programar y planificar el parto, así como hacer un mayor seguimiento durante el embarazo.

La cardióloga Joaquina Pan, responsable de la consulta, detalla que se puede diferenciar entre cardiopatías leves, entre las que hay alteraciones del ritmo cardíaco o comunicaciones interventriculares, y las consideradas graves, como los ventrículos únicos o los canales ventriculares complejos. En las primeras se hace el seguimiento del embarazo y del bebé tras el parto en el propio Hospital de Los Arcos, mientras que los casos graves se derivarían al Virgen de la Arrixaca, al ser el centro de referencia y contar con UCI Neonatal, para programar allí el nacimiento.

Gracias a la nueva consulta de Cardiología Fetal se planifica el seguimiento del embarazo y el parto en los casos de riesgo, optimizando los recursos sanitarios y asegurando la continuidad asistencial del feto diagnosticado desde la gestación hasta la atención neonatal y pediátrica posterior, lo que mejora los resultados y la calidad de vida de estos pequeños pacientes.

El Hospital Los Arcos del Mar Menor atiende de forma anual unos 1.200 partos y se prevé que este proyecto ayude a potenciar la capacidad resolutiva, beneficiando a entre 35 y 40 pacientes anuales.