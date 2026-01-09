Salud
El cardiólogo murciano José Abellán: "Las balizas V16 pueden interferir en marcapasos y desfibriladores"
Según el doctor, se calcula que en España existen más 300.000 personas con uno de estos dispositivos implantados en su corazón
"Atención si tienes problemas de corazón, porque las nuevas balizas V16 obligatorias que tenemos que llevar los conductores en España pueden interaccionar y anular el efecto de los marcapasos". Así comienza el vídeo el cardiólogo murciano José Abellán, en su cuenta de Instagram (@doctorabellan).
Advierte de la problemática que puede generar el nuevo dispositivo de preseñalización de accidentes. El doctor explica que las personas que llevan implantados marcapasos o desfibriladores en su corazón "dependen de su buen funcionamiento para seguir con vida".
A su vez, Abellán recuerda que los cardiólogos, para programarlos y comprobar su buen funcionamiento, "usan campos magnéticos". Por tanto, cuando los marcapasos detectan otro campo magnético importante (como el de la baliza V16), se ponen en "modo magnético" y se reconfiguran temporalmente, volviéndose sordos al corazón del paciente".
El doctor indica que esta situación, en un entorno seguro, como sería un hospital o un centro médico, no tiene por qué ser preocupante, pero destaca que, fuera de estos lugares, "no es la mejor configuración" para un marcapasos: "por eso los configuramos y programamos en los hospitales", indica.
Dónde está el peligro de las balizas V16
Entonces, ¿qué es exactamente lo que causa el problema en las balizas V16? El cardiólogo señala a una parte concreta del aparato: "El problema no está en la antena ni en el sistema de geolocalización, sino en el imán potente, que muchas de estas balizas llevan para fijarse al techo del coche".
De esta forma, cuando el conductor coloca la baliza en el vehículo, si se la acerca al pecho, el imán puede interferir en el campo magnético del marcapasos, activando este "modo magnético" al que se refiere Abellán. Al mismo tiempo, el divulgador médico quiere dejar claro que "el marcapasos no se rompe, sino que se reconfigura temporalmente".
Recomendación para personas con esta condición
La primera recomendación que José Abellán da para evitar esta situación es la de "mantener la baliza siempre a más de 20 o 30 cm del pecho". Y, en segundo lugar, es aconsejable manipular, si se puede, con el brazo contrario al lado del implante: "así se aumentará la distancia de la baliza con el pecho".
De acuerdo con la afirmación del doctor, "en España se estima que más de 300.000 personas viven con un marcapasos y alrededor de 60.000 con un desfibrilador implantable". No obstante, insiste en que "el riesgo es bajo y comparable al de otros dispositivos con campos magnéticos que usamos a diario, como el de un microondas".
