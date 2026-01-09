El cambio de las reglas del Trasvase se acerca: los regantes miran a la primavera

El cambio de las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura ya no es una hipótesis lejana para los regantes del sureste, sino un escenario que empieza a vislumbrarse en el horizonte. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, da prácticamente por hecho que el cambio llegará a lo largo de 2026 y sitúa el momento clave en la próxima primavera, cuando el Tribunal Supremo previsiblemente resuelva el recurso interpuesto contra el Plan Hidrológico del Tajo, una de las últimas 'balas' judiciales que siguen en la recámara.

Jiménez se muestra convencido de que el Gobierno está esperando a esa sentencia para mover ficha. "Estoy convencido de que será este año", aventura. Los tiempos que maneja apuntan a abril o mayo, coincidiendo con el fallo judicial, lo que abriría la puerta a la aprobación definitiva de unas nuevas reglas que el Ministerio para la Transición Ecológica lleva meses dejando en barbecho. Cabe recordar que esta situación ha hecho que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya amenazado con acudir a la vía judicial si el Gobierno de Pedro Sánchez no cambia las reglas de explotación.

Frente a este panorama, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ofreció ayer una respuesta que no resuelve las dudas de los regantes cuando se le preguntó si podía asegurar que las normas de explotación no cambiarían en 2026. "Hablaré de hechos, no de especulaciones. Y los hechos son que el PP ha mentido a los murcianos al asegurar que antes de final de año se iban a modificar las reglas del trasvase, pero ha llegado 2026 y esto no ha sucedido", señaló, subrayando la necesidad de diálogo. Fuentes del PSOE añadieron que de momento no hay fecha para que llegue la propuesta del cambio de reglas al Consejo Nacional del Agua.

Lucas destacó además que la gestión hídrica debe prepararse para un futuro marcado por más sequías y que la hoja de ruta del Gobierno incluye complementar el trasvase con desalación, eficiencia hídrica y modernización de regadíos. Según el delegado, se están realizando importantes inversiones en la cuenca del Segura, incluidas nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja, ampliaciones de las existentes y proyectos de interconexión y energía renovable para abaratar la producción de agua.

"Estoy convencido de que los cambios llegarán este año", asegura Lucas Jiménez

Mientras tanto, el trasvase ya ha empezado a encajar los primeros golpes. Desde el pasado 1 de enero está en vigor el nuevo escalón del caudal ecológico del Tajo, que eleva el mínimo en Aranjuez hasta los 8 metros cúbicos por segundo. Un aumento que, en términos estructurales, supone un recorte automático de unos 70 hectómetros cúbicos anuales para el Levante. Sin embargo, su impacto real está siendo limitado por ahora gracias a la buena situación de la cabecera del Tajo, con Entrepeñas y Buendía rondando los 1.300 hm3.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo_Segura. / Juan Carlos Caval

Por su parte, el presidente del Scrats admite que, con las reservas actuales, los regantes no van a percibir cambios inmediatos en 2026. El sistema seguirá previsiblemente en nivel 2 durante buena parte del año y, aunque se modifiquen las reglas, el efecto será amortiguado, aunque advierte que el verdadero impacto llegará cuando los embalses entren en niveles de mayor estrés.

Ahí es donde el escenario se vuelve más delicado. La propuesta del Ministerio plantea reducir progresivamente los envíos automáticos en nivel 2 (en 2026 pasarían de 27 a 23 hm3, cuatro menos y cargados directamente al regadío) y endurecer aún más las restricciones en nivel 3, donde el recorte se concentraría casi exclusivamente en el regadío, que prácticamente desaparecería, según Jiménez.

El recorte de momento no se deja notar gracias a las reservas en los embalses

El dirigente de los regantes denuncia, además, lo que considera una aplicación selectiva de la ley y recuerda que el real decreto del Plan del Tajo no solo habla de caudales ecológicos, sino también de inversiones pendientes en depuración, modernización de regadíos en el Alto Tajo o ampliaciones de infraestructuras clave, proyectos que podrían ahorrar hasta 100 hm3 al año y que siguen sin ejecutarse.