¿Cómo afectará a la Región de Murcia la borrasca Goretti, la ciclogénesis explosiva que amenaza España?

Bautizada por los servicios meteorológicos europeos, la borrasca Goretti, que se formó entre el jueves, 8 de enero, y este viernes 9, ha puesto en alerta a amplias zonas de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que este sistema "experimentará un proceso de ciclogénesis explosiva".

En otras palabras, el resultado de esta evolución, "que se profundizará muy rápidamente", según explica la Agencia, se traducirá en fuertes vientos, lluvia y temporales costeros en todo el país. La entrada de este fenómeno en la Comunidad hace recordar al paso de la borrasca Francis.

¿Qué se entiende por ciclogénesis explosiva?

Este término, ciclogénesis explosiva, se ha convertido en una de las expresiones más empleadas en los últimos días para referirse al gran temporal que se acerca. De acuerdo con la Aemet, no se trata de una 'explosión' de forma literal, sino de un proceso intensificado de formación de una borrasca: la presión central desciende con rapidez y crea fenómenos meteorológicos como los que se ha mencionado antes.

Alcance de la borrasca en España

Es cierto que el centro de Goretti se forma sobre el Atlántico, entre el Reino Unido y Francia, sin embargo, el mal tiempo ya ha despertado los avisos meteorológicos en muchas regiones del país. A pesar de ello, la Aemet destaca un impacto "menor" en España, en comparación con los vecinos europeos. No obstante, el norte peninsular no se libra de vientos, lluvia y un notable temporal marítimo.

En la costa cantábrica se esperan olas que podrían superar los 6 metros de altura y fuertes rachas de viento, especialmente a lo largo del viernes. Al mismo tiempo, los efectos de Goretti se harán notar, a través de vientos intensos, en el este peninsular: Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Baleares.

¿Afectará la borrasca Goretti a Murcia?

Pese a que las alertas provienen de la parte norte del país, también señalan que el impacto de Goretti en el Mediterráneo será más "moderado". La Región de Murcia no se librará de vientos intensos y de avisos por fenómenos costeros.

Esto implicará que la Región de Murcia y el sureste español notarán un incremento notable de vientos de componente oeste e inestabilidad climática conforme avance el fin de semana. De hecho, este viernes la Aemet ha activado el aviso de nivel amarillo por vientos fuertes para las zonas del Altiplano y el Noroeste. Se esperan entre las 00.00 horas y las 16.00 vientos de hasta 70 km/h.