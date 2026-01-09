El acuerdo con Marruecos que inquieta al campo del Levante

La XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, celebrada en Madrid el 4 de diciembre de 2025, ha dejado una extensa declaración conjunta que, más allá del lenguaje diplomático, ha encendido las alarmas entre los regantes del Trasvase Tajo-Segura y el sector agrario del Levante español. El acuerdo se firma, además, en pleno proceso de revisión de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, un contexto que convierte el mensaje político en especialmente delicado para una agricultura que depende del agua y compite en mercados cada vez más tensionados.

Mientras el Gobierno español avanza hacia una reducción progresiva de los envíos de agua desde la cabecera del Tajo, el texto firmado con Marruecos apuesta por reforzar la cooperación hídrica, agrícola y agroalimentaria con el país vecino, incluyendo inversiones estratégicas en infraestructuras hidráulicas y sistemas productivos que, a juicio del sector, consolidan una competencia desigual.

Agua para fuera, restricciones en casa

La declaración conjunta subraya la "preocupación común por la gestión de los recursos hídricos" y celebra la "excelente colaboración" entre ambos países en materia de agua. En la práctica, ese compromiso se traduce en un impulso a proyectos de desalinización, reutilización de aguas residuales, transferencia entre cuencas y planificación hídrica concertada en Marruecos, con apoyo financiero e institucional de España.

El texto destaca explícitamente el respaldo español a infraestructuras hidráulicas "estructuradoras", entre ellas grandes desalinizadoras, trasvases, y sistemas de reutilización, al tiempo que se prevé el intercambio de conocimiento técnico y la creación de mecanismos conjuntos de seguimiento. Todo ello se produce mientras los regantes del Segura denuncian que el trasvase que sostiene su modelo productivo se encuentra en la cuerda floja.

Desde el sector agrario se interpreta como una contradicción evidente: se limita el acceso al agua en una de las zonas más eficientes y productivas de Europa, mientras se favorece el desarrollo hidráulico de un competidor directo. No en vano, la agricultura murciana es líder en eficiencia hídrica y reutilización, pero depende de un recurso que cada vez es más escaso.

Cooperación agrícola… y presión comercial

El acuerdo dedica varios apartados a la cooperación agrícola y agroalimentaria. España y Marruecos se comprometen a profundizar en la investigación, la innovación, la formación y el uso eficiente del agua en la agricultura, así como a avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles y de mayor valor añadido. También se refuerza la coordinación sanitaria y fitosanitaria entre ambos países.

Sobre el papel, se trata de objetivos compartidos. Sin embargo, cabe recordar que agricultores y cooperativas del sureste español suelen destacar que Marruecos compite en los mismos mercados, con costes laborales y ambientales muy inferiores y con una creciente presencia de productos hortofrutícolas en la Unión Europea. El temor es que esta cooperación se traduzca, de facto, en una transferencia de conocimiento y respaldo institucional que refuerce aún más la posición marroquí.

La declaración insiste en la "integración mayor y mutuamente beneficiosa de las cadenas de valor", pero en el campo murciano la lectura es menos optimista. La sensación es que el beneficio no se reparte de forma equilibrada cuando uno de los socios afronta restricciones hídricas, normativas ambientales más exigentes y costes de producción más elevados.

Infraestructuras y energía: ventajas competitivas

Otro de los puntos sensibles para el sector agrario es el apoyo explícito a proyectos de infraestructuras hidráulicas y energéticas en Marruecos. El texto contempla el uso de instrumentos financieros españoles para respaldar desalinizadoras, reutilización de aguas y proyectos de eficiencia energética, así como el desarrollo de energías renovables vinculadas a estos sistemas.

Estas inversiones no solo garantizan agua para la agricultura marroquí, sino que reducen costes energéticos y mejoran la competitividad de sus producciones. En paralelo, el agricultor del Levante español afronta un encarecimiento sostenido de la energía y la incertidumbre sobre el futuro del trasvase, una combinación que amenaza la viabilidad de miles de explotaciones.

Un mensaje político que no pasa desapercibido

Aunque la declaración conjunta evita referencias directas al Trasvase Tajo-Segura, su firma en este momento concreto no ha pasado desapercibida. El Gobierno español presenta la relación con Marruecos como "el momento más sólido y prometedor" de la relación bilateral, mientras el campo del sureste percibe que sus reivindicaciones quedan en segundo plano frente a la agenda diplomática y geoestratégica.

La crítica que se extiende entre regantes y organizaciones agrarias es clara: se apuesta por una cooperación ambiciosa con un país tercero en agua y agricultura, mientras se debilita uno de los pilares productivos del propio país