El Tajo-Segura protagoniza la vuelta a la actividad de la Asamblea en 2026

La Asamblea Regional no esperará a febrero para volver a la actividad. La Diputación Permanente de la Cámara autonómica decidió este jueves ordenar para los días 14 y 15 (miércoles y jueves de la semana que viene) dos plenos extraordinarios —el segundo de ellos, de control— en los que el Trasvase Tajo-Segura será el protagonista.

El Partido Popular consigue así centrar el debate político en el comienzo del año en el acueducto, amenazado por las nuevas reglas de explotación y por las subidas de los caudales ecológicos. El portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, anunció que su grupo presentará una moción el 14 de enero "para hacer frente común en defensa del Trasvase Tajo-Segura y de los agricultores de la Región".

El presidente regional responderá a preguntas de los grupos parlamentarios el jueves

El portavoz 'popular' señaló que la última decisión del Gobierno de España de aumentar los caudales ecológicos del Tajo es un "nuevo acto de injusticia y arbitrariedad que deja al Trasvase herido de muerte", ya que "reduce en 70 hectómetros cúbicos las aportaciones al Segura y, por tanto, afecta gravemente a la disponibilidad de agua para riego".

"Por desgracia, cada paso que da el Gobierno de España en materia de agua no hace sino confirmar que Pedro Sánchez, pese a que se distingue por mentir compulsivamente, está empeñado en cumplir una sola promesa: la que hizo en Albacete de cerrar el Trasvase Tajo-Segura", lamentó.

El PSRM defenderá una iniciativa sobre contratación de personal sanitario para reforzar la sanidad pública

"Frente a esta política encaminada a acabar con un instrumento básico para nuestro desarrollo y prosperidad, es hora de que todas las fuerzas políticas de la Región, junto a nuestro sector primario, hagamos frente común en su defensa, sin distinciones ni matices", incidió Segado, añadiendo que "está en juego nada menos que la supervivencia de nuestra tierra tal y como la conocemos".

Además, durante la sesión de control del 15 de enero, en la que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, responderá a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios, también comparecerá en sesión informativa la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, para dar cuenta de las últimas decisiones que ha adoptado el Gobierno de España y qué medidas está adoptando el Ejecutivo autonómico.

Carmina Fernández, portavoz socialista en la Asamblea. / PSRM

El Partido Socialista aprovechará la vuelta al trabajo después de las vacaciones navideñas para poner el foco en la sanidad pública. Para ello, defenderá una iniciativa sobre contratación de personal sanitario. Su portavoz parlamentaria, Carmina Fernández, criticó que "el Gobierno de López Miras gaste sin control y no le interese resolver los problemas de la gente". Según ella, "la prueba está en que el Tribunal de Cuentas le saca los colores todos los años al Gobierno regional".

Fernández destacó que hay 200.000 pacientes en lista de espera, de los cuales, 60.000 todavía no tienen cita. "López Miras se está cargando la sanidad pública en la Región por su irresponsabilidad y su nefasta gestión: las urgencias están saturadas, las listas de espera están desbordadas y los pacientes están en los pasillos esperando días a que le den una cama en el hospital y esperando una operación que es de urgencia. Estas son las consecuencias de 30 años de gobiernos del Partido Popular", añadió.

José Ángel Antelo, portavoz de Vox en la Asamblea. / Daniel Sabiote (Vox)

Vox aprovechó la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces para incidir en la idea del aumento de inseguridad en la Región de Murcia. El portavoz de Vox en el hemiciclo, José Ángel Antelo, manifestó que su formación apuesta por "aumentar los efectivos de la Policía Local y dotarles de armas largas policiales" para que "quienes están en primera línea cuenten con los medios necesarios", y destacó la necesidad de incrementar los efectivos de la Policía Nacional, recordando que "la Región de Murcia es la comunidad autónoma con menos agentes por habitante de toda España, lo que afecta gravemente a la seguridad de nuestros ciudadanos".

Antelo aprovechó para pedir la dimisión de Francisco Lucas y para que Sánchez convoque elecciones

Además, aprovechó para exigir la dimisión del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, "el delegado de Pedro Sánchez", no sin antes pedirle que "hable con su jefe y convoquen elecciones", denunciando que "la financiación de la inmigración ilegal trae aparejada más inseguridad, más violencia y problemas graves, especialmente para las mujeres".

No obstante, las mociones que defenderá la semana que viene versarán sobre la defensa del campo y del sector primario que garantiza nuestra soberanía alimentaria, así como sobre la mejora de instalaciones en La Arrixaca.

Por otra parte, Podemos-IU llevarán a Pleno una iniciativa sobre medidas en defensa de la salud animal y la profesión veterinaria; mientras que el PP también defenderá una moción sobre garantía de derechos y medidas de seguridad para usuarios de perros guía.