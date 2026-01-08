Sabic se deshace de la planta de Cartagena y la vende a la alemana Mutares ante el temor de los trabajadores

La planta de Sabic en Cartagena cambia de propietarios. El holding alemán Mutares anunció este jueves la firma de un "acuerdo histórico" para adquirir el negocio regional de termoplásticos de ingeniería, una operación en la que también se incluyen así todas plantas que la multinacional saudí tiene tanto en el resto de Europa como en América por un valor empresarial de 450 millones de dólares.

Se espera que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2026, sujeta a las aprobaciones pertinentes, explican en el comunicado lanzado en su página web.

La planta de Sabic en Cartagena se ubica en la zona industrial de La Aljorra y abarca un megacomplejo químico especializado en la fabricación de termoplásticos de ingeniería que ocupa una superficie de alrededor de 740 hectáreas y que ha sido un referente internacional en su sector durante décadas y que da trabajo, de forma directa, a medio millar de trabajadores.

El complejo de La Aljorra, con unos 500 empleos directos, es uno de los principales referentes industriales de Cartagena

El comité de empresa teme que la venta al grupo inversor se traduzca en un impacto negativo en el empleo y exige una reunión urgente con la dirección para valorar el impacto de la venta en las instalaciones de Cartagena, "así como el futuro de la planta y el impacto en el empleo y en las trabajadoras y trabajadores que pudieran estar afectados por la restructuración que puede suponer todo ello".

En concreto, el presidente del comité, Pascual Sánchez, manifestó su preocupación "después de los seis años perdiendo empleo sin parar, una pérdida de más de doscientos puestos de trabajo y dos plantas debido a los resultados que las plantas de Europa están dando, por la competencia desleal del producto que traen desde China o desde otros países. Tenemos la clara sospecha de que, cuando el nuevo comprador tome posesión de la empresa puede tener afectación en el empleo en Cartagena".

La media de edad de la plantilla, cercana a los 50 años, incrementa el temor a un posible recorte de personal

"Va a ser malo para la masa trabajadora"

Sánchez señala que la planta cartagenera tiene una media edad que se acerca peligrosamente a los cincuenta años, por lo que “si una vez más nos vemos afectados por un cierre, máxime por un cierre que no hace una empresa con liquidez económica como Sabic, que siempre ha hecho unos planes sociales, que ha protegido dentro de lo posible o ha minimizado el impacto social que supone el cierre de una planta, si lo ejecuta un fondo buitre, sospechamos que, entre que la media de la plantilla ronda los cincuenta años y que ese cierre pudiera hacerlo un fondo de inversión, va a ser malo para la masa trabajadora de Sabic en Cartagena”. Asimismo afirma que también tendría repercusión en el empleo indirecto, aunque todavía es solo una “sospecha”.

El representante de los trabajadores apuntó que este viernes se reúnen con el vicepresidente europeo de ETP, Roger Botts, quien “viene a darnos información de primera mano sobre el proceso de venta”. Sin embargo, desde el comité ya están pensando en las consecuencias de la venta.

La compra más importante del holding

La adquisición prevista representa la mayor transacción en la historia de Mutares y marca el establecimiento de un nuevo segmento estratégico: químicos y materiales. "Tras el cierre de la transacción, este nuevo segmento comprenderá el negocio de ETP como su plataforma principal y también incluirá los pigmentos azul ultramar Venator, lo que fortalecerá aún más el posicionamiento de Mutares en el sector de productos químicos especializados y materiales avanzados", explica el gigante alemán en el escrito.

Vista aérea del megacomplejo de Sabic en La Aljorra. / L. O.

Esta adquisición transformacional, dice Mutares, permitirá aprovechar la plataforma integrada upstream del negocio ETP, las amplias capacidades técnicas y la sólida línea de innovación para acelerar el crecimiento, la excelencia operativa y la creación de valor en el segmento de productos químicos y materiales recientemente establecido.

Johannes Laumann, uno de los directivos de Mutares señala que «la adquisición del negocio de Sabic marca un hito en el desarrollo corporativo de Mutares. No solo es la mayor transacción de nuestra historia, sino que también marca el lanzamiento de nuestro nuevo segmento de productos químicos y materiales. La presencia del negocio ETP en América y Europa, sus marcas premium y su profundo conocimiento tecnológico sientan las bases para construir una plataforma líder en materiales avanzados y productos químicos especializados».