Ocio
'Miraqueplan' este fin de semana en la Región de Murcia: 2X1 en atracciones para despedir Navilandia, encuentro de cuadrillas y mercadillos
Consulta las actividades más destacadas para disfrutar en los próximos días
La Navidad ha llegado a su fin y con ello concluye la agenda de actividades navideñas, pero eso no implica que acaben los planes en la Región de Murcia.
De hecho, este fin de semana aún se puede disfrutar del último plan de Navidad en la capital murciana, Navilandia se despide de La Fica con una promoción especial, tal y como recuerda Anabel Hernández, de @miraqueplan, que como cada semana comparte los actos más destacados programados durante el viernes, sábado y domingo.
Salsa en la calle, 'pelotas' de Patiño y mercadillos... Consulta los mejores planes en la Región de Murcia del 9 al 11 de enero, a continuación.
Encuentro de cuadrillas de Patiño
Desde el viernes día 9 al domingo día 11 de enero la Fiesta de las Cuadrillas de Patiño acogerá de nuevo numerosos eventos en la calle, en donde predomina la música, el trovo, y la gastronomía popular que reflejan el arraigo social y cultural de esta festividad.
La programación comenzará el viernes 9 de enero en la carpa del Centro Cultural de Patiño con el concierto de Antonio Micol, seguido del tradicional reparto de pelotas con caldo.
El sábado 10 se celebrará una velada de trovo internacional, con participación de troveros de Murcia, Canarias, Cuba y Colombia, que culminará con reparto de pasteles de carne y cerveza.
El domingo 11 de enero tendrá lugar el día grande de la fiesta, con la recepción y desayuno popular, la misa cantada por todas las cuadrillas, el encuentro de agrupaciones, el reparto de pelotas con caldo y, por la tarde, el baile suelto y las cuadrillas en la calle, llevando la música tradicional a cada rincón de la pedanía.
Mercado de los Caños en Cehegín
El domingo, 10 de enero, como cada último domingo de mes, vuelve el Mercado de los Caños a Cehegín. Un lugar lleno de encanto donde la artesanía cobra vida.
Comenzará a partir de las 10:00 horas, en la calle Dr. Ginés de Paco y de Gea (junto a Gran Vía), con una nueva edición repleta de:
- Artesanía local
- Productos únicos y hechos a mano
- Ambiente familiar
- Puestos con encanto que sorprenden en cada visita
'La Calle Salsa' en Nueva Condomina
El próximo sábado 10 de enero, desde las 17 horas y hasta las 21 h, el Centro Comercial Nueva Condomina se llenará de salsa.
'La Calle Salsa', el evento popular de baile y música latina que se celebra en Murcia, se traslada en esta ocasión al centro comercial para desarrollar su primera jornada del año.
"Mucho baile social, en una tarde ideal de sábado, con mucha gente en plenas rebajas. Y como siempre, animaciones y buena música, junto a un excelente equipo de sonido", prometen desde la organización del evento.
Última oportunidad para disfrutar de Navilandia
Este fin de semana será la última oportunidad para disfrutar de Navilandia en Murcia, el gran parque temático navideño que se instala en el recinto ferial de La Fica durante las fiestas, ofreciendo un espacio de ocio familiar con numerosas atracciones mecánicas, una pista de hielo, zonas de restauración, talleres infantiles y actividades temáticas.
Este fin de semana, en concreto el domingo, el espacio echa el candado, pero se despide con una promoción: habrá 2x1 en todas las atracciones desde el 9 al 11 de enero.
Market de Ronda Sur
El Market de Ronda Sur vuelve al Paseo de Florencia este domingo 11 de enero con muchísima energía, artesanía y el mejor ambiente.
Los asistentes disfrutarán de una mañana diferente, apoyando al comercio local y descubriendo productos únicos hechos con mucho cariño.
- ¿Cuándo? Este domingo 11 de enero.
- Horario: De 10:00 a 15:00 h.
- Ubicación: Paseo de Florencia, Ronda Sur.
