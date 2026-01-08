Los médicos murcianos se preparan para nuevas protestas este 2026

Los médicos murcianos volverán a colgar la bata blanca y salir a la calle este año 2026. Los facultativos de la Región se sumarán a las protestas y medidas de presión que han comenzado a gestarse este jueves, algunas de ellas de carácter indefinido y entre las que no se descarta una nueva convocatoria de huelga, tal y como han anunciado distintos sindicatos profesionales, liderados por el Sindicato Médico CESM, cuyos responsables se han reunido para avanzar en el calendario de movilizaciones que llevarán a cabo en las próximas semanas.

Los facultativos volverán a exigir al Ministerio de Sanidad un estatuto propio en el que se aborden directamente las cuestiones que afectan a la profesión médica, ya que consideran que el Estatuto Marco que se encuentra en negociación no da solución a muchos de los problemas a los que se enfrentan actualmente: guardias de 24 horas; doble jornada, ordinaria y complementaria; cotizaciones por las guardias; y reconocimiento profesional, entre otras cuestiones.

Durante 2025, los médicos de la Región de Murcia han protagonizado junto a los del resto de España tres convocatorias de huelga, año que culminó con un gran paro de cuatro días en el mes de diciembre, tras el puente de la Constitución. La huelga de diciembre coincidió en el calendario con el aumento inesperado de los casos de gripe y demás virus respiratorios, lo que hizo que el sistema sanitario murciano se viera aún más resentido por el aumento de la demanda asistencial y la reducción de profesionales en activo.

11.000 consultas y 500 cirugías suspendidas

El paro de los médicos de la Región de Murcia obligó a suspender durante los cuatro días en los que se celebró la huelga de diciembre más de 11.000 consultas con el especialista; más de 500 cirugías; y más de 1.200 pruebas diagnósticas, según las cifras facilitadas en su momento por la Consejería de Salud, lo que repercutirá en las demoras que se computen a final de año.

Durante las jornadas de protesta, los facultativos se concentraron a las puertas de los centros sanitarios, pero también lo hicieron frente a la Consejería para reclamar una mayor implicación de la Administración regional en la defensa de sus intereses ante el Ministerio de Sanidad, lo que les llevó incluso a cortar el tráfico en Ronda de Levante.

En estas concentraciones exigieron también a la Administración regional el cumplimiento de los acuerdos de 2022 que aún están pendientes y entre los que destacan la creación de nuevas plazas de Medicina de Familia y Pediatría en Atención Primaria, refuerzo de las Urgencias y limitación de las agendas a 30 pacientes diarios más cinco de casos urgentes.

Este jueves los responsables de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el sindicato de facultativos de Galicia independientes (O’MEGA) mantenía una reunión en la sede de CESM y anunciaba el acuerdo de la convocatoria de nuevas movilizaciones.

A juicio de los sindicatos médicos, la actitud del Ministerio en las últimas semanas "solo evidencia la nula intención de Sanidad de contemplar las demandas de médicos y facultativos, dando carpetazo a cualquier opción de negociación tal como se había propuesto".