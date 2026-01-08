Hoteles, comidas, entradas, actividades... ¿cuánto gastan al día los extranjeros que hacen turismo por la Región?

Los turistas extranjeros que visitan la Región de Murcia gastan un 20% más de dinero al día que antes de la pandemia. Atraídos por el clima soleado, las playas de la costa regional, el rico patrimonio cultural, la reconocida gastronomía murciana y gracias a un sector cada vez más consolidado y que invierte más en la mejora de sus instalaciones y personal, este porcentaje supone el gasto máximo que refleja el buen momento que vive el turismo regional en los últimos años y que, por ahora, sigue sin tocar techo.

De media, los extranjeros que vienen a conocer los encantos de nuestra tierra se dejaban en el año 2024 unos 109 euros en alojamiento, comida y actividades mientras que en 2019 este mismo gasto era de unos 93 euros, por lo que la diferencia durante este lustro es de un 17% más.

El impulso del sector turístico desde la crisis de la covid viene experimentando un crecimiento más que notable desde la pandemia. Según los últimos datos del sector, en 2024 la contribución del turismo al PIB regional alcanzó 4.156 millones de euros, lo que supone 1.576 millones más que antes de la pandemia, y un incremento del 61% respecto a 2019, posicionándose como el sector con mayor crecimiento porcentual. Este impulso económico ha elevado la participación del turismo en la economía murciana del 8% en 2019 al 9,7% en 2024, gracias a la destacada capacidad de crecimiento del sector en comparación con otras actividades económicas.

Son algunos de las principales conclusiones y "datos positivos" que se reflejan en el informe Impactur 2019-2024 para la Región de Murcia realizado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) y que fue presentado este jueves en Murcia por su vicepresidente ejecutivo, Óscar Perelli, y la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Carmen Conesa, en un encuentro al que acudieron la mayoría de representantes del sector en la Región, como el presidente de la patronal del turismo regional HoyTú, Bartolomé Vera, la vocal de la Mesa del Turismo en España Soledad Díaz, la presidenta de Alianza por el Turismo de la Región de Murcia, Carmen Ayala, o el director del Aeropuerto Internacional de la Región, Carlos San Martín, entre otros.

Otra de las aportaciones del turismo que destaca el informe es que se trata de un sector con fuerte efecto arrastre, con una gran capacidad para dinamizar otras actividades económicas. Así, se computan 34,3 euros generados en otros sectores productivos por cada 100 euros gastados en ramas turísticas, y 37 empleos indirectos por cada 100 empleos turísticos directos.

La actividad turística aporta significativamente a las arcas públicas regionales, generando casi 1.300 millones de euros en impuestos, lo que cubriría, señaló Perelli, aproximadamente el 50% del gasto sanitario, el 65% del gasto en educación y superando con creces el gasto en asistencia social de la Región.

En el estudio de Impactur se señala también que se ha producido un aumento del 76,5% en la inversión empresarial turística y un reposicionamiento de la planta alojativa para renovar las instalaciones hoteleras y mejorar los servicios, con un crecimiento del 7,6 por ciento en plazas hoteleras de 3 a 5 estrellas y un notable desarrollo de oferta singular interior. El sector destinó 533 millones de euros (230 millones más respecto a 2019), mientras que la Comunidad y las administraciones locales hicieron lo propio con 177 millones de euros. En total, la Región contaba según los últimos datos de Exceltur con 17.400 plazas hoteleras.

Prácticamente todos los municipios de la Región de Murcia cuentan en la actualidad con alojamientos turísticos tradicionales: solo en 3 de las 45 localidades no hay, según el balance de Exceltur. En 29 de ellos hay empresas de turismo activo, mientras que en 27 existen compañías de servicios turísticos. El vicepresidente ejecutivo subrayó aquí que el turismo ha sido fuente de emprendimiento, con un aumento de las empresa del sector en el periodo analizado de en torno al 20 por ciento.

Carmen Conesa resaltó el contenido del informe, que calificó de “elocuente y clarificador”, y recordó que las distintas estadísticas “han ido ofreciendo, mes tras mes, y, año tras año, una suma de resultados positivos respecto al turismo en la Región, que se caracterizan por cifras récord desde que existen registros. Turismo hotelero, turismo internacional, gasto y empleo vienen arrojando crecimientos por encima de la media nacional y números históricos en los principales indicadores”.

Además, la consejera indicó que entre las razones para este crecimiento se encuentra "la decidida apuesta del Gobierno regional por este sector, consciente no sólo de su capacidad transformadora del tejido productivo y motora del desarrollo, el crecimiento económico y el empleo, sino también de que la Región de Murcia tiene mucho, bueno y variado que ofrecer y, además, cuenta con la gran ventaja de poder hacerlo durante todo el año".