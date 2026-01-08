Una herramienta para ordenar el territorio y proteger el Mar Menor

El Gobierno regional reactivó en diciembre el procedimiento para la elaboración del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor (POTMARME) con la publicación del Documento de Avance en el Boletín Oficial de la Región y la apertura de un periodo de exposición pública de un mes, próximo a finalizar. Este trámite permitió la presentación de alegaciones ciudadanas y dio inicio a una ronda de consultas institucionales para completar y actualizar la información técnica previa a la redacción definitiva del plan.

El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, explicó que el análisis del avance reveló la necesidad de incorporar datos más recientes para cumplir las exigencias legales, subrayando que se trata de un proceso complejo que requiere información actualizada para que el plan sea una herramienta "útil y efectiva".

Las consultas se dirigieron a los ayuntamientos del entorno, la Confederación Hidrográfica del Segura, la Dirección General del Mar Menor, distintas consejerías autonómicas y el Ministerio para la Transición Ecológica. Entre otras cosas, se ha solicitado información sobre datos poblacionales, zonas inundables, infraestructuras de defensa, el estado ecológico del Mar Menor y las actuaciones previstas en la cuenca vertiente, que deberán integrarse en el Estudio Ambiental Estratégico y en el propio plan.

Viviendas en la costa del Mar Menor / DELEGACIÓN DE GOBIERNO

Tras la exposición pública, se redactarán las Directrices, el Plan de Ordenación Territorial y el Documento Ambiental Estratégico, que volverán a someterse a participación pública antes de su aprobación provisional y definitiva. El proceso se apoya en un trámite ambiental previo con la participación de 41 entidades.

La Comunidad recuerda que el plan está supeditado a lqa Ley del Mar Menor y a la normativa estatal

Rollán recordó que el POTMARME es un instrumento complementario de los planes municipales y desarrolla las determinaciones de la Ley del Mar Menor, junto a la normativa estatal en materia de aguas.

La elaboración del plan responde a una reivindicación política histórica de PSOE y Podemos. Desde el PSOE, su portavoz parlamentaria Carmina Fernández defendió que el plan es clave para ordenar los usos del suelo, proteger el ecosistema y evitar transformaciones que alteren el flujo natural del agua. Los socialistas sostienen que la ausencia de este instrumento facilitó durante años una gestión territorial sin control, que agravó los efectos de episodios de lluvias extremas y provocó graves daños en infraestructuras básicas, además de problemas de abastecimiento de agua potable.

El retraso normativo aumenta aumenta el riesgo ambiental, según el PSOE

Además, el PSOE recordó que la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, aprobada en 2020, establecía un plazo máximo de tres años para aprobar el POTMARME y advirtió de que el retraso en este y otros instrumentos, como el programa de zonas vulnerables por nitratos exigido por la Unión Europea, incrementa el riesgo ambiental y la posibilidad de sanciones, subrayando la urgencia de culminar el proceso para reforzar la protección de la laguna y su entorno.