Heladas, frío intenso y viento: así arranca el fin de semana invernal en la Región de Murcia

La Región de Murcia ha amanecido este jueves bajo un marcado ambiente invernal, con heladas generalizadas en las comarcas del interior y temperaturas muy bajas durante la madrugada. El episodio más acusado se ha registrado en el Noroeste, donde en la zona de La Junquera, próxima a Caravaca de la Cruz, los termómetros han llegado a descender hasta los –4 grados centígrados, según las observaciones meteorológicas de Juan Manuel Moreno.

Las mínimas han sido especialmente frías en el interior y el Altiplano, con registros cercanos a los 2 grados en Caravaca de la Cruz (2,5 ºC), Yecla (2,3 ºC), Bullas (2,7 ºC) o Jumilla (3,4 ºC). En Lorca, en la pedanía de Zarcilla de Ramos, la temperatura ha bajado hasta los 3,3 grados, mientras que en Cieza se han alcanzado los 4,9 ºC. En contraste, las zonas costeras y el Valle del Segura han registrado valores más suaves, con mínimas de 7 a 8 grados en municipios como Murcia capital (alrededor de 8 ºC), Cartagena (7,4–7,7 ºC), San Javier (7,6 ºC), Torre Pacheco (7,3 ºC) o Mazarrón (8,1 ºC).

Placas de hielo en el Noroeste / Juan Manuel Navarro

La madrugada ha estado marcada por cielos despejados o poco nubosos, ausencia de precipitaciones y vientos de componente noroeste, condiciones que han favorecido la pérdida de calor nocturna y la formación de heladas, sobre todo en áreas elevadas y de interior.

Estabilidad y subida de temperaturas durante el día

De cara a la jornada de hoy jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados y una recuperación de las temperaturas diurnas, que será localmente notable durante las horas centrales. No obstante, a primera hora del día persistirá el frío, con heladas débiles en las sierras del interior.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 15 grados en Murcia, Cartagena y Lorca, mientras que en Yecla se quedarán en torno a los 11 grados. En Caravaca de la Cruz, la mínima seguirá rondando los 0 grados, con viento flojo a moderado de componente oeste.

Viernes más templado, pero con aviso amarillo por viento

El viernes continuará la tendencia al alza de las temperaturas, con un ambiente más templado durante el día y cielos con intervalos nubosos, sin previsión de lluvias. Murcia capital podrá alcanzar los 18 grados, y Lorca y Cartagena los 17, mientras que en el Noroeste y el Altiplano las máximas oscilarán entre los 12 y 14 grados. Las mínimas subirán de forma generalizada, alejándose de las heladas en la mayoría de municipios.

AEMET ha activado avisos de nivel amarillo por viento en el Altiplano y el Noroeste

No obstante, la AEMET ha activado avisos de nivel amarillo por viento ante la previsión de rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el Altiplano y el Noroeste. En el Altiplano, el aviso estará activo desde las 00.00 hasta las 16.00 horas del viernes, mientras que en el Noroeste se prolongará durante toda la jornada. El viento soplará de componente oeste, por lo que se recomienda extremar la precaución en zonas expuestas y carreteras secundarias.

Descenso térmico el fin de semana

El sábado se espera un ligero descenso de las temperaturas, especialmente en el interior, con cielos poco nubosos y algunas nubes altas. Las máximas bajarán hasta los 15 grados en Murcia, Cartagena y Lorca, y hasta los 10 grados en Yecla, mientras que las mínimas volverán a ser frías en el interior, con valores cercanos a los 2 grados en Caravaca de la Cruz. El viento girará a componente noroeste, flojo a moderado.

El domingo aumentará la nubosidad, con cielos cubiertos pero sin precipitaciones, y una ligera recuperación térmica. Las máximas alcanzarán los 16 grados en Murcia, Cartagena y Lorca, y los 15 grados en Caravaca, mientras que en Yecla rondarán los 13 grados.

En conjunto, la previsión apunta a un fin de semana tranquilo y seco, con temperaturas propias del invierno murciano: mañanas frías y un ambiente más suave al mediodía, especialmente en el litoral y en las zonas bajas del Valle del Segura.