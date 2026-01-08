La guía que ojalá alguien me hubiera explicado sobre la baliza V16

Si usted ha leído ya todas las noticias publicadas sobre el uso de la baliza V16 y aún tiene dudas, no se preocupe, no es el único. Se ha dado mucha información sobre este dispositivo de preseñalización de accidentes en muy poco tiempo y, entre fechas, modelos y certificados, es normal sentirse perdido.

Lo que esta guía pretende es explicar los aspectos más importantes de la baliza V16 sin líos para que, cuando todo haya quedado claro, puedas proceder con calmar y sin gastar dinero de más.

Las fechas que de verdad importan para la baliza V16 (y las que no)

Uno de los mayores fallos que comete el usuario del dispositivo es pensar que todo es para ya. Es cierto que la baliza es obligatoria desde el 1 de enero de 2016. Sin embargo, es primordial conocer que los triángulos de emergencias continúan siendo válidos hasta nuevo aviso de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Un vendedor muestra una baliza V16. / Iván Urquízar

Otro dato muy importante es saber que saber qué balizas V16 se pueden usar actualmente, porque no todas han obtenido el certificado. Aquí es conveniente ser cauteloso y consultar la página web de la DGT para ver qué marcas y modelos son los adecuados. No todas servirán a largo plazo. El cambio es progresivo, no inmediato.

Qué mirar antes de comprar una baliza V16 (o revisar la que ya tienes)

Tanto si tiene usted o no ya en su poder una baliza V16, este apartado le interesa. Antes de comprarla (o revisarla), existen cuatro aspectos básicos que debe comprobar:

Su dispositivo de preseñalización debe indicar claramente que se encuentra conectado a la plataforma oficial de la DGT. No basta con que su baliza diga "homologada": el certificado debe de estar en vigor para el periodo obligatorio establecido. Aquí puede consultar modelos de baliza certificados. Asegúrese de que su baliza, como hacen las válidas, envía su ubicación real sin que el conductor, es decir, usted, tenga que realizar nada más. Procure evitar productos que no faciliten una información clara o que tengan descripciones ambiguas. Marca y modelo deben de ser fácilmente identificables. Si no es así, desconfíe.

Multas de hasta 80 euros

Desde Tráfico han tratado de ser tranquilizadores con el tema multas. De hecho, han dejado claras sus intenciones: "No hay vocación de multar". No obstante, es probable que conforme avance el tiempo, la situación cambie. Por eso es importante esta guía de la baliza V16.

Un agente de la Guardia Civil da el alto a un conductor. / Gloria Nicolás

De esta forma, podrá sortear las multas que tarde o temprano se impondrá para los conductores que no lleven el famoso dispositivo. Estará considerado como una falta leve, igual que ocurría si no llevaba los triángulos de emergencia, y la sanción ascenderá hasta los 80 euros.

Una recaudación millonaria para Hacienda

Un detalle más que llamativo sobre la introducción de la baliza V16 en el mercado español, y en concreto en el murciano, es la cantidad de dinero que Hacienda va a percibir por la compra del mencionado aparato.

Hacienda recaudará solo en la Región 8,7 millones de euros gracias a la baliza V16. Cabe destacar que España es (de momento) el único país de la Unión Europea que lo ha puesto en marcha, así como que el coste de este dispositivo oscila entre los 40 euros del más barato y los 55 euros del más caro.