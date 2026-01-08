El Gobierno regional califica de "vergüenza" y "esperpento" la reforma de la financiación pactada con Junqueras

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, calificó este jueves de "inadmisible y una vergüenza ver a Sánchez arrodillado ante un condenado por la Justicia para seguir agonizando en La Moncloa". Reaccionaba así a la reunión mantenida en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno de España y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que se ha pactado una nueva financiación autonómica que garantiza la ordinalidad y aportará a Cataluña más de 4.700 millones de euros. Esta cantidad permitirá a la Generalitat aumentar un 12% más su capacidad presupuestaria.

"Pactar con el independentismo una financiación a la carta es privilegiar a Cataluña para castigar al resto de España. Somos la región peor financiada y no nos vamos a conformar con las migajas de un acuerdo indigno. Exigimos un sistema de financiación justo y pactado entre todos", señaló el jefe del Ejecutivo murciano a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

Montero ultima la propuesta, que se presentará este viernes, para posteriormente llevarla al CPPF

Una vez cerrado este acuerdo, el siguiente paso es que el Gobierno central presente el nuevo sistema de financiación en su globalidad, es decir, no solo la parte que afecta a Cataluña, sino la que explica como quedarán el conjunto de comunidades del régimen común. Todos los territorios deberán percibir más recursos que con el actual sistema, que lleva 14 años caducado. La cuestión es cómo se repartirán estos fondos. La vicepresidenta primera y ministras de Hacienda, María Jesús Montero, ultima la propuesta, que se presentará este viernes, para posteriormente llevarla a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) con todas las comunidades autónomas.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, afirmó que "asistimos a un esperpento tanto en el fondo como en las formas", haciendo referencia a que "se reciba en la Moncloa por parte de Pedro Sánchez a un condenado por la justicia que está inhabilitado".

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, en Moncloa. / José Luis Roca

"Es esperpéntico que se pacte un modelo de financiación que da privilegios solo a una comunidad autónoma y que se pacte con un partido que es minoritario", añadió el portavoz, que preguntó directamente al secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, si le parece bien "el modelo de financiación de la Izquierda Republicana y del señor Junqueras".

Ortuño recordó que "la Región de Murcia deja de recibir cada año 1.675 millones de euros, si nos comparamos con la comunidad autónoma mejor financiada que es uniprovincial" —en referencia a Cantabria—.

Desde el Gobierno regional exigen a Pedro Sánchez que siente a todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y lamentan que solo quiera negociar con el separatismo catalán para poder en Moncloa. "Negocia un modelo de financiación y lo que sobre, las migajas, para los demás", subrayó.

"No podemos admitir un modelo de financiación hecho a la medida del separatismo catalán", concluyó Ortuño.

El PSOE les acusa de difundir "noticias falsas"

La portavoz del Partido Socialista de la Región de Murcia, Isabel Gadea, declaró que "el Gobierno de España ha transferido a la Región de Murcia los mayores recursos económicos de su historia", recordando que "en los últimos siete años, la Región de Murcia ha recibido un 49,3% más de recursos que en los siete años de gobierno de Mariano Rajoy".

Isabel Gadea, portavoz del PSRM. / PSRM

"El Gobierno de España se ha marcado como objetivo abordar uno de los grandes problemas de la Región: la financiación. Para ello, ha ofrecido condonar parte de la deuda y abordar la reforma del sistema", explicó.

Tras tildar de "noticias falsas" las declaraciones por parte del Gobierno regional, la portavoz socialista recalcó que el Gobierno de España ha tendido la mano a todas las fuerzas políticas para reformar el sistema de financiación autonómica, porque, para ello, "se necesita un gran acuerdo".

"En el mismo, sentido, Francisco Lucas, ha propuesto a López Miras fijar una posición común para defender los intereses de la Región. El problema es que el PP está instalado en el 'no' permanente. López Miras antepone los intereses personales de Feijóo, a pesar de que, de esa forma, perjudica a la Región", concluyó Gadea.