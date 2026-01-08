Disparó un arma para intimidarla y la apuñaló: casi ocho años de cárcel por maltrato y tentativa de homicidio

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a casi ocho años de cárcel y a otras penas a un hombre que reconoció en el juicio la comisión de seis delitos contra su pareja, a la que llegó a detonar un arma de fuego en su entrecejo, causándole quemaduras en el párpado de un ojo, al tiempo que amenazaba con matarla.

La sentencia declara probado que el acusado, que contaba con antecedentes por intento de homicidio y lesiones, adoptó en su relación de pareja una actitud dominante en el ámbito familiar, sometiendo a su pareja a una vigilancia total, amenazándola si no era exclusivamente suya y se atrevía a salir con otros hombres.

Así, añade la sentencia, hasta en tres ocasiones, a lo largo de 2023, la agredió en distintas calles de Cartagena, donde residían; una de ellas porque se negó a acudir al domicilio de él.

En el verano de 2022, cuando estaban en ese domicilio, fue cuando detonó un arma de fuego cuyas características se desconocen para intimidarla.

La sentencia relata agresiones reiteradas, amenazas de muerte y el uso de un arma de fuego para intimidar a la víctima

Finalmente, en junio de 2023, cuando circulaban en el coche del acusado en dirección hacia La Manga del Mar Menor, le dijo que esa sería su última noche, al tiempo que la lesionaba en la cara con un cuchillo, acción que cesó cuando ella logró arrebatárselo y abandonar el turismo.

No obstante, el acusado le dio alcance y la golpeó repetidamente contra el suelo, causándole lesiones que tardaron en curar catorce días, y poco después, cuando ella se encontraba ya de vuelta a su casa, sacó un destornillador e intentó clavárselo, aunque no lo consiguió porque ella se encerró en el cuarto de baño.

La sentencia lo condenado a cinco años de prisión por un delito intentado de homicidio y a diez meses por otro de malos tratos habituales, y por las amenazas de muerte, a otro año.

Por cada uno de los dos delitos de lesiones se le imponen 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad, y por un segundo delito de amenazas, a otro año de cárcel.

La sentencia, que lo condena a indemnizar a la víctima con 23.000 euros, lo absuelve del delito de agresión sexual que le atribuyó solo la acusación particular y que aquel no reconoció, por falta de pruebas.