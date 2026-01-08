La CHS invertirá 600.000 euros en la limpieza del Canal de Abanilla tras las últimas lluvias

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha atendido las demandas de los ayuntamientos de Fortuna y Abanilla y acometerá labores de limpieza y mejora en el Canal de Abanilla, según se ha puesto de manifiesto en una reunión mantenida entre los responsables municipales y el presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea.

Al encuentro asistieron la alcaldesa de Fortuna, Cati Herrero, y el alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco Martínez, acompañado por el concejal de Obras y Servicios, Manuel Carlos Cutillas Están.

Durante la reunión, los representantes locales trasladaron una reivindicación histórica relacionada con el estado del canal, especialmente relevante tras los episodios de lluvias intensas registrados el pasado 28 de diciembre, que evidenciaron riesgos para la seguridad de las zonas colindantes.

Mario Urea, en la reunión mantenida ayer con los alcaldesde Abanilla y Fortuna / CHS

Como resultado, la CHS ha anunciado que en un plazo de dos a tres meses saldrá a licitación un contrato valorado en 600.000 euros para la limpieza del Canal de Abanilla, con previsión de que las obras comiencen a lo largo de este año.

Además, el organismo ha informado de que se encuentra en fase de contratación la asistencia técnica para incrementar la capacidad hidráulica de la conexión con el embalse de Santomera, así como el recrecimiento del azud del río Chícamo y la mejora de su capacidad de alivio.

Los alcaldes han valorado positivamente estos anuncios y han destacado la importancia de reforzar la cooperación institucional para mejorar la seguridad hidráulica y prevenir inundaciones en ambos municipios.