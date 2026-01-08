Casi 9.000 plazas en cursos para mejorar la formación de los funcionarios de la Comunidad

La Comunidad refuerza el Plan de Formación de los empleados públicos con un total de 8.868 plazas disponibles para el presente año 2026. El Plan, que desarrolla la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP), incrementa así su oferta en más de 400 plazas con respecto a la edición anterior, cuando se alcanzaron las 8.467 plazas.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó este miércoles la orden de la consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital por la que se aprueba el Plan Bienal de Formación para los años 2026 y 2027 y que incluye hasta 71 cursos con 129 ediciones y un total de 3.215 horas de formación para este 2026.

La orden incluye las bases generales de esta oferta formativa, así como la resolución de la dirección general de Función Pública y Diálogo Social por la que se convocan las acciones formativas que se desarrollarán a lo largo de este año.

La directora general de Función Pública y Diálogo Social, Micaela Martínez, subrayó que este refuerzo "supone un paso más en la apuesta del Gobierno regional por la formación de los empleados públicos, que es sin duda una de las bases para mejorar la atención que reciben los ciudadanos de la Región de Murcia".

Igualdad, innovación, prevención de riesgos y formación específica para policías locales, entre los talleres

Para esta edición, el Plan se centra en áreas estratégicas como las competencias digitales y la administración electrónica, la formación directiva, la igualdad de género, calidad e innovación en los servicios públicos, prevención de riesgos laborales, formación específica para las policías locales o administración local.

La responsable de Función Pública explicó que estas áreas "se definen de acuerdo a las necesidades que hemos detectado y a las que nos trasladan los propios empleados públicos. La modernización de la administración ha sido una constante en este sentido en los últimos años, lo que nos ha llevado a incrementar de manera progresiva los cursos sobre digitalización y capacitación tecnológica que facilitan y hacen más eficiente el trabajo diario de los empleados públicos, lo que contribuye a su vez a ofrecer un servicio público más ágil y de mayor calidad”.

Formación en línea y flexible

Entre las novedades del Plan para este 2026 destaca la ampliación de la formación en línea y autoformación, una herramienta diseñada para favorecer la conciliación y la flexibilidad; así como la convocatoria anticipada en las acciones formativas sobre calidad y mejora, innovación y aprendizaje colaborativo, que incluye los cursos del Programa de Calidad de las Unidades (PCU), comunidades de prácticas y estancias formativas. El plazo para solicitar estas acciones estará abierto hasta el 16 de febrero a través de la Sede Electrónica.

En el último cuatrimestre del pasado 2025, precisamente, se llevó a cabo un proceso de detección de necesidades formativas, del que se extrajeron una serie de recomendaciones entre las que figura una clara preferencia por la formación flexible y autodirigida, una diversificación de modalidades (presencial, semipresencial y en línea), la priorización de competencias digitales o una formación especializada por colectivos.

Por otra parte, y también durante el pasado año, la EFIAP gestionó un total de 43.690 solicitudes y 19.125 superaciones, con una participación activa de más de 9.900 personas solicitantes.

"El compromiso para este año es seguir potenciando la innovación, la formación especializada y la colaboración institucional, alineando las competencias de los empleados públicos con los retos de la administración del futuro", señaló Martínez.

¿Cuándo comienzan las inscripciones?

El plazo de solicitudes para las acciones formativas, que se podrán pedir a través de la Sede Electrónica de la Comunidad , estará abierto a partir de este jueves 8 de enero y hasta el próximo día 26 del mismo mes.