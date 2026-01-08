Hasta 25 días de vacaciones pidiendo unos pocos días libres: exprime al máximo los festivos de 2026 en la Región de Murcia

El calendario laboral de la Región de Murcia en 2026 ya está sobre la mesa, además de todos los días inhábiles ya fijados por los distintos municipios de la Comunidad. Por esta razón y porque aún estamos en enero y hay tiempo, es preciso comenzar la planificación, que este año ofrece oportunidades únicas.

2026 será clave para el calendario laboral de los murcianos. Es idóneo para planificar escapadas largas aprovechando unos pocos días libres. Si se lo montan bien y aplican un poco de estrategia, los murcianos pueden sumar semanas completas de descanso combinando festivos autonómicos, locales y nacionales.

Festivos clave en 2026: qué días puedes usar

Enero

Está claro que llegamos tarde para preparar los festivos de enero, el día 1 y el 6, Año Nuevo y Epifanía del Señor (Día de Reyes), pero para que el año que viene no te pille de imprevisto, que sepas que si este mes hubieras pedido el 5 y el 7 de enero, habrías podido unir fines de semana y hacer casi una semana de descanso sin casi gastar días.

Marzo-Abril

Los meses de marzo y abril se tornan perfectos para preparar largos descansos familiares o reservar vuelos a destinos más lejanos. Es una muy buena fecha para viajar por Europa con pocos días libres.

19 de marzo (jueves) — San José

2 de abril (jueves) — Jueves Santo

3 de abril (viernes) — Viernes Santo

Semana Santa es una fecha del calendario que señalar con rojo. Varias capitales europeas se presentan como perfectas para ser visitadas durante la primavera. Roma o Florencia son destinos inigualables. Ámsterdam también, en plena temporada de tulipanes. Todas ellas ofrecen un clima favorable, sin calor, para visitar su extensa propuesta cultural.

Mayo

El mes de mayo presenta un estupendo puente de tres días, puesto que el día 1 de mayo cae en viernes. Además, comienzan a subir las temperaturas, lo que la hace una fecha estupenda para planear una salida a Lisboa, París o Praga, por ejemplo, que es temporada baja.

1 (viernes) — Día del Trabajo

Otros destinos recomendables serían la Costa Amalfitana, Cerdeña o Creta, que poseen vuelos directos frecuentes. Aunque si prefieres quedarte en España, las playas de la Región de Murcia, Málaga o Alicante son opciones muy buenas.

Junio

Atención, porque el mes de junio trae consigo la posibilidad de enlazar 4 días seguidos de descanso, solicitando librar solo un día. ¿Cómo se hace eso? Pues fijándose en que el 9 de junio, Día de la Región de Murcia, cae en martes. Así que, si te pides el lunes, 8 de junio, puedes unir esos días al fin de semana anterior.

9 (martes) — Día de la Región de Murcia

Fecha ideal para aprovechar la promoción de Renfe de este jueves, con trenes baratos desde 7-9 euros.

Octubre

Antes de este festivo está el del 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen María. Este no lo contamos, porque cae en sábado. El que sí sumamos es el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Aunque el puente sería de 3 días, eso no es óbice para pensar en lugar como Budapest o Viena, del centro de Europa al este.

12 (lunes) — Fiesta Nacional

Diciembre

Y regresamos a diciembre, que lo tenemos bien cerca. Tenemos la experiencia cercana de cómo tratar con esta fecha del año: la Constitución, el Día de la Inmaculada y la Navidad. Diciembre es de lejos el mes que más días podemos enlazar: hasta 7 días si sumamos los dos tramos (3+4).

7 (lunes) — Día de la Constitución

8 (martes) — Inmaculada

25 (viernes) — Navidad

En esta ocasión, nuestras opciones para viajar se expanden. Si buscamos un ambiente navideño y festivo tenemos los destinos de Estrasburgo o Salzburgo. Si lo que buscamos es un clima diferente, Marrakech o Islas Canarias son apuestas excelentes.