Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque Metropolitano OesteAyudas audífonosTiempo MurciaSabicUCAM Murcia
instagramlinkedin

Días inhábiles

Hasta 25 días de vacaciones pidiendo unos pocos días libres: exprime al máximo los festivos de 2026 en la Región de Murcia

Si pides librar estratégicamente en unos días concretos, puedes combinar varios puentes extensos a lo largo del año

La Manga del Mar Menor.

La Manga del Mar Menor. / CARM

Juanjo Raja

Juanjo Raja

El calendario laboral de la Región de Murcia en 2026 ya está sobre la mesa, además de todos los días inhábiles ya fijados por los distintos municipios de la Comunidad. Por esta razón y porque aún estamos en enero y hay tiempo, es preciso comenzar la planificación, que este año ofrece oportunidades únicas.

2026 será clave para el calendario laboral de los murcianos. Es idóneo para planificar escapadas largas aprovechando unos pocos días libres. Si se lo montan bien y aplican un poco de estrategia, los murcianos pueden sumar semanas completas de descanso combinando festivos autonómicos, locales y nacionales.

Festivos clave en 2026: qué días puedes usar

Enero

Está claro que llegamos tarde para preparar los festivos de enero, el día 1 y el 6, Año Nuevo y Epifanía del Señor (Día de Reyes), pero para que el año que viene no te pille de imprevisto, que sepas que si este mes hubieras pedido el 5 y el 7 de enero, habrías podido unir fines de semana y hacer casi una semana de descanso sin casi gastar días.

Marzo-Abril

Los meses de marzo y abril se tornan perfectos para preparar largos descansos familiares o reservar vuelos a destinos más lejanos. Es una muy buena fecha para viajar por Europa con pocos días libres.

  • 19 de marzo (jueves) — San José
  • 2 de abril (jueves) — Jueves Santo
  • 3 de abril (viernes) — Viernes Santo

Semana Santa es una fecha del calendario que señalar con rojo. Varias capitales europeas se presentan como perfectas para ser visitadas durante la primavera. Roma o Florencia son destinos inigualables. Ámsterdam también, en plena temporada de tulipanes. Todas ellas ofrecen un clima favorable, sin calor, para visitar su extensa propuesta cultural.

Mayo

El mes de mayo presenta un estupendo puente de tres días, puesto que el día 1 de mayo cae en viernes. Además, comienzan a subir las temperaturas, lo que la hace una fecha estupenda para planear una salida a Lisboa, París o Praga, por ejemplo, que es temporada baja.

  • 1 (viernes) — Día del Trabajo

Otros destinos recomendables serían la Costa Amalfitana, Cerdeña o Creta, que poseen vuelos directos frecuentes. Aunque si prefieres quedarte en España, las playas de la Región de Murcia, Málaga o Alicante son opciones muy buenas.

Junio

Atención, porque el mes de junio trae consigo la posibilidad de enlazar 4 días seguidos de descanso, solicitando librar solo un día. ¿Cómo se hace eso? Pues fijándose en que el 9 de junio, Día de la Región de Murcia, cae en martes. Así que, si te pides el lunes, 8 de junio, puedes unir esos días al fin de semana anterior.

  • 9 (martes) — Día de la Región de Murcia

Fecha ideal para aprovechar la promoción de Renfe de este jueves, con trenes baratos desde 7-9 euros.

Octubre

Antes de este festivo está el del 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen María. Este no lo contamos, porque cae en sábado. El que sí sumamos es el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Aunque el puente sería de 3 días, eso no es óbice para pensar en lugar como Budapest o Viena, del centro de Europa al este.

  • 12 (lunes) — Fiesta Nacional

Diciembre

Y regresamos a diciembre, que lo tenemos bien cerca. Tenemos la experiencia cercana de cómo tratar con esta fecha del año: la Constitución, el Día de la Inmaculada y la Navidad. Diciembre es de lejos el mes que más días podemos enlazar: hasta 7 días si sumamos los dos tramos (3+4).

  • 7 (lunes) — Día de la Constitución
  • 8 (martes) — Inmaculada
  • 25 (viernes) — Navidad

Noticias relacionadas y más

En esta ocasión, nuestras opciones para viajar se expanden. Si buscamos un ambiente navideño y festivo tenemos los destinos de Estrasburgo o Salzburgo. Si lo que buscamos es un clima diferente, Marrakech o Islas Canarias son apuestas excelentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
  2. La nieve pasa de puntillas por la Región de Murcia
  3. Hasta cuatro grados bajo cero: activada la alerta amarilla por frío en la Región de Murcia
  4. El langostino tigre se incorpora a la acuicultura murciana
  5. Murcia, entre las cinco grandes ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno
  6. Vuelve a abrir uno de los bares más míticos de Murcia tras casi una década cerrado
  7. ¿Qué tiendas y supermercados abren en la Región de Murcia el festivo 6 de enero, Día de Reyes?
  8. 06703: el primer premio de la Lotería del Niño cae en el Perolo y en Yecla

Sabic se deshace de la planta de Cartagena y la vende a la alemana Mutares ante el temor de los trabajadores

Sabic se deshace de la planta de Cartagena y la vende a la alemana Mutares ante el temor de los trabajadores

Hasta 25 días de vacaciones pidiendo unos pocos días libres: exprime al máximo los festivos de 2026 en la Región de Murcia

Hasta 25 días de vacaciones pidiendo unos pocos días libres: exprime al máximo los festivos de 2026 en la Región de Murcia

Hoteles, comidas, entradas, actividades... ¿cuánto gastan al día los extranjeros que hacen turismo por la Región?

Hoteles, comidas, entradas, actividades... ¿cuánto gastan al día los extranjeros que hacen turismo por la Región?

La Región de Murcia reduce a 33 los fallecidos en accidentes de tráfico en 2025

La Región de Murcia reduce a 33 los fallecidos en accidentes de tráfico en 2025

El Gobierno regional califica de "vergüenza" y "esperpento" la reforma de la financiación pactada con Junqueras

El Gobierno regional califica de "vergüenza" y "esperpento" la reforma de la financiación pactada con Junqueras

Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia: apunta el primer día inhábil de 2026

Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia: apunta el primer día inhábil de 2026

Casi 15.500 autónomos en la Región de Murcia viven con menos de 900 euros al mes

Casi 15.500 autónomos en la Región de Murcia viven con menos de 900 euros al mes

Las plataformas ciudadanas cargan contra el avance del Plan Territorial del Mar Menor por ignorar el impacto industrial

Las plataformas ciudadanas cargan contra el avance del Plan Territorial del Mar Menor por ignorar el impacto industrial
Tracking Pixel Contents