Casi 15.500 autónomos en la Región de Murcia viven con menos de 900 euros al mes

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha alertado de la situación de precariedad que atraviesa una parte significativa del colectivo en la Región de Murcia, donde casi 15.500 autónomos obtienen rendimientos netos mensuales inferiores a los 900 euros. Una realidad que, según la organización, pone de manifiesto el crecimiento de los llamados autónomos pobres: personas que, pese a mantener una actividad laboral constante, no alcanzan ingresos suficientes para vivir con dignidad ni para asegurar su futuro.

UPTA subraya que esta situación afecta de manera especial al pequeño comercio, en un contexto paradójico en el que el mercado laboral muestra signos de crecimiento. Aunque los salarios por cuenta ajena no destacan por su elevada cuantía, la organización advierte de que los ingresos mínimos de los trabajadores asalariados superan, de media, en unos 500 euros los rendimientos que declaran miles de autónomos, lo que evidencia una brecha cada vez mayor entre ambos regímenes laborales.

UPTA denuncia que el autoempleo precario se ha convertido en una vía de subsistencia sin futuro

Expectativas sobre el autoempleo "poco realistas"

La asociación atribuye parte de este problema a las políticas de fomento del autoempleo aplicadas de forma indiscriminada, como la tarifa plana, las ayudas al inicio de actividad o los incentivos públicos. Según UPTA, estas medidas han generado expectativas poco realistas y han empujado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a personas sin un proyecto sólido, sin estructura empresarial ni competencias suficientes para desarrollar un negocio viable. En este sentido, destaca que más del 60% de los autónomos acogidos a la tarifa plana declara ingresos inferiores a los 700 euros mensuales, lo que, a juicio de la organización, demuestra que estas iniciativas no están generando actividad económica sostenible, sino precariedad.

Abad califica como "un fracaso estrepitoso" las políticas de fomento del autoempleo de la última década

Ante este escenario, UPTA plantea la necesidad de articular mecanismos reales para una salida ordenada del autoempleo. La organización propone que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) impulse un sistema extensible a todas las comunidades autónomas que permita a estos trabajadores transitar hacia el empleo asalariado mediante programas de orientación laboral individualizada, recualificación profesional y acreditación de competencias, adaptados a su experiencia y capacidades.

Desde la asociación insisten en que estas medidas no suponen una renuncia al apoyo al trabajo autónomo, sino un ejercicio de responsabilidad. "Defender la dignidad del trabajo implica reconocer cuándo un proyecto es inviable y ofrecer alternativas reales y seguras", señalan, subrayando que apostar por un autoempleo de calidad también pasa por facilitar el cierre de etapas precarias y abrir nuevas oportunidades laborales con estabilidad, derechos y salarios suficientes.

Abad: "Estamos bonificando pobreza"

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha sido especialmente crítico con las políticas actuales y ha asegurado que "los datos demuestran que estamos bonificando pobreza en lugar de ayudar a consolidar actividades viables". A su juicio, la tarifa plana y otras medidas de impulso indiscriminado al autoempleo se están utilizando como una vía para maquillar las cifras de desempleo, empujando a miles de personas a darse de alta como autónomos sin garantías de viabilidad. "En lugar de crear empleo real y sostenible, se está condenando a estas personas al fracaso, a contraer deudas y a iniciar actividades que no les permiten cubrir ni el mínimo imprescindible para vivir", ha concluido, calificando esta situación como “un fracaso estrepitoso” de la política de fomento del autoempleo de la última década.