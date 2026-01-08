Más de 1.200 murcianos con discapacidad recibirán ayudas para audífonos y comunicadores digitales

El primer Consejo de Gobierno del año, celebrado este miércoles, ha abordado diversas medidas de carácter social, institucional y económico, entre las que destacan nuevas ayudas para personas con discapacidad y familias, el inicio del expediente para conceder la Medalla de Oro de la Región a la Princesa Leonor, así como el balance de inversión municipal y de resultados en los Centros Regionales de Artesanía.

En el ámbito social, el Ejecutivo regional ha dado cuenta de la resolución de una línea de ayudas dotada con más de dos millones de euros destinada a facilitar la adquisición de dispositivos que incrementen la autonomía personal de personas con discapacidad. Estas subvenciones permitirán que más de 1.200 beneficiarios accedan a audífonos, accesorios para implantes cocleares o comunicadores digitales, según informó la consejera de Política Social, Familias e Igualdad.

Ayudas para familias numerosas y monoparentales

Asimismo, el Consejo ha conocido la resolución de otra convocatoria de ayudas, también gestionada por esta consejería, dirigida a familias numerosas y monoparentales. En total, se han destinado dos millones de euros, lo que supone el doble que en la convocatoria anterior, para apoyar a 1.141 familias, que recibirán ayudas de hasta 2.500 euros. Estas subvenciones están orientadas a cubrir gastos de manutención, vestimenta y calzado, así como a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

En el plano institucional, el Consejo de Gobierno ha acordado, a iniciativa del presidente regional, iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón. La máxima distinción autonómica reconoce el vínculo especial de la heredera al trono con la Región, reforzado por su estancia en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde completó parte de su formación militar.

Los centros de artesanía de la Región registraron más de 30.000 visitantes el pasado año

Durante la sesión también se ha puesto en valor la cooperación con los ayuntamientos. En 2025, la Comunidad Autónoma destinó 15,7 millones de euros a planes de colaboración municipal, de los que nueve millones se invirtieron en el Plan de Obras y Servicios. Este programa permitió financiar 133 proyectos de infraestructuras en los 41 municipios de la Región con menos de 50.000 habitantes.

Por último, el Consejo de Gobierno ha destacado el récord histórico alcanzado por los Centros Regionales de Artesanía, que cerraron el pasado año con 30.129 visitantes, el mejor dato desde su creación. Estas cifras consolidan a estos espacios como un elemento clave para la preservación, difusión y fortalecimiento del patrimonio económico y cultural de la Región de Murcia.