Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rebajas MurciaLangostino tigreTiempo MurciaContaminación MurciaCáncer de próstata
instagramlinkedin

Consejo de Gobierno

Más de 1.200 murcianos con discapacidad recibirán ayudas para audífonos y comunicadores digitales

La Comunidad refuerza la inversión social, la cooperación con ayuntamientos y celebra el récord de visitantes en los Centros Regionales de Artesanía

La Comunidad lanza una línea de ayudas para facilitar la adquisición de dispositivos que incrementen la autonomía personal de personas con discapacidad

La Comunidad lanza una línea de ayudas para facilitar la adquisición de dispositivos que incrementen la autonomía personal de personas con discapacidad / L.O.

J.V.G.

El primer Consejo de Gobierno del año, celebrado este miércoles, ha abordado diversas medidas de carácter social, institucional y económico, entre las que destacan nuevas ayudas para personas con discapacidad y familias, el inicio del expediente para conceder la Medalla de Oro de la Región a la Princesa Leonor, así como el balance de inversión municipal y de resultados en los Centros Regionales de Artesanía.

En el ámbito social, el Ejecutivo regional ha dado cuenta de la resolución de una línea de ayudas dotada con más de dos millones de euros destinada a facilitar la adquisición de dispositivos que incrementen la autonomía personal de personas con discapacidad. Estas subvenciones permitirán que más de 1.200 beneficiarios accedan a audífonos, accesorios para implantes cocleares o comunicadores digitales, según informó la consejera de Política Social, Familias e Igualdad.

Ayudas para familias numerosas y monoparentales

Asimismo, el Consejo ha conocido la resolución de otra convocatoria de ayudas, también gestionada por esta consejería, dirigida a familias numerosas y monoparentales. En total, se han destinado dos millones de euros, lo que supone el doble que en la convocatoria anterior, para apoyar a 1.141 familias, que recibirán ayudas de hasta 2.500 euros. Estas subvenciones están orientadas a cubrir gastos de manutención, vestimenta y calzado, así como a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

En el plano institucional, el Consejo de Gobierno ha acordado, a iniciativa del presidente regional, iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón. La máxima distinción autonómica reconoce el vínculo especial de la heredera al trono con la Región, reforzado por su estancia en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde completó parte de su formación militar.

Los centros de artesanía de la Región registraron más de 30.000 visitantes el pasado año

Durante la sesión también se ha puesto en valor la cooperación con los ayuntamientos. En 2025, la Comunidad Autónoma destinó 15,7 millones de euros a planes de colaboración municipal, de los que nueve millones se invirtieron en el Plan de Obras y Servicios. Este programa permitió financiar 133 proyectos de infraestructuras en los 41 municipios de la Región con menos de 50.000 habitantes.

Por último, el Consejo de Gobierno ha destacado el récord histórico alcanzado por los Centros Regionales de Artesanía, que cerraron el pasado año con 30.129 visitantes, el mejor dato desde su creación. Estas cifras consolidan a estos espacios como un elemento clave para la preservación, difusión y fortalecimiento del patrimonio económico y cultural de la Región de Murcia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
  2. La nieve pasa de puntillas por la Región de Murcia
  3. Hasta cuatro grados bajo cero: activada la alerta amarilla por frío en la Región de Murcia
  4. El langostino tigre se incorpora a la acuicultura murciana
  5. Murcia, entre las cinco grandes ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno
  6. Vuelve a abrir uno de los bares más míticos de Murcia tras casi una década cerrado
  7. ¿Qué tiendas y supermercados abren en la Región de Murcia el festivo 6 de enero, Día de Reyes?
  8. 06703: el primer premio de la Lotería del Niño cae en el Perolo y en Yecla

Más de 1.200 murcianos con discapacidad recibirán ayudas para audífonos y comunicadores digitales

Más de 1.200 murcianos con discapacidad recibirán ayudas para audífonos y comunicadores digitales

La DGT se lía con los patinetes en la Región: ¿Seguro obligatorio en 2026… o no?

La DGT se lía con los patinetes en la Región: ¿Seguro obligatorio en 2026… o no?

Sabic se deshace de la planta de Cartagena y la vende a la alemana Mutares ante el temor de los trabajadores

Sabic se deshace de la planta de Cartagena y la vende a la alemana Mutares ante el temor de los trabajadores

Disparó un arma para intimidarla y la apuñaló: casi ocho años de cárcel por maltrato y tentativa de homicidio

Disparó un arma para intimidarla y la apuñaló: casi ocho años de cárcel por maltrato y tentativa de homicidio

La CHS invertirá 600.000 euros en la limpieza del Canal de Abanilla tras las últimas lluvias

La CHS invertirá 600.000 euros en la limpieza del Canal de Abanilla tras las últimas lluvias

Las claves del "liderazgo económico" de la Región en 2025: del récord de empleo e inversión al recorte de la burocracia

Las claves del "liderazgo económico" de la Región en 2025: del récord de empleo e inversión al recorte de la burocracia

El Gobierno regional no aceptará la reforma de la financiación que pueda salir de la reunión de Sánchez y Junqueras

El Gobierno regional no aceptará la reforma de la financiación que pueda salir de la reunión de Sánchez y Junqueras

Casi 9.000 plazas en cursos para mejorar la formación de los funcionarios de la Comunidad

Casi 9.000 plazas en cursos para mejorar la formación de los funcionarios de la Comunidad
Tracking Pixel Contents