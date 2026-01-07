Vox propone crear una zona franca en el Campo de Cartagena

Vox ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional en la que pide al Gobierno regional solicitar al Gobierno de España la creación de una zona franca en la comarca del Campo de Cartagena.

Una zona franca es un territorio aduanero especial, reconocido por la UE, donde las mercancías no están sujetas a aranceles ni IVA de importación mientras permanezcan allí. Hay control aduanero y se aplican normas fiscales y comerciales específicas.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Cámara autonómica, Rubén Martínez Alpañez, denunció este miércoles a través de un comunicado que "por culpa del Partido Popular y del Partido Socialista, la Región de Murcia está a la cola en renta per cápita en toda España", una situación que ha provocado que la comunidad "lidere los índices de pobreza".

En España hay 7 zonas francas ubicadas en puertos clave: Barcelona, Cádiz, Vigo, Las Palmas, Tenerife, Sevilla y Santander

Para él, esta situación se debe a que "PP y PSOE no tienen un proyecto de región", asegurando que "la estafa del Partido Popular tiene bloqueado el futuro de todos los ciudadanos de la Región de Murcia".

Ante esta falta de rumbo, el portavoz adjunto defendió que la Región "necesita un salto importante en términos industriales", por lo que propone la creación de una zona franca que se incorpore a las siete ya existentes en España (todas en puertos clave: Barcelona, Cádiz, Vigo, Las Palmas, Tenerife, Sevilla y Santander).

Por culpa del PP y del PSOE, la Región de Murcia está a la cola en renta per cápita en toda España Rubén Martínez Alpañez — Portavoz adjunto Vox Asamblea

"El objetivo es que la Región de Murcia y especialmente Cartagena puedan convertirse en el motor económico del futuro de nuestro país", remarcó.

Asimismo, Martínez Alpañez destacó que la integración de la zona franca con la futura Zona de Actividades Logísticas, el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y los desarrollos industriales existentes permitiría "crear un ecosistema logístico-industrial cohesionado, eficiente y competitivo".

Finalmente, señaló que la mejora de la conectividad ferroviaria que supondrá el Corredor Mediterráneo "reforzará la capacidad de la Región para operar como un nodo multimodal", facilitando el transporte de mercancías hacia Europa y el resto de España.