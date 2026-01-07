Urgencias hasta la bandera tras las fiestas: un centenar de pacientes sin habitación y la gripe A como protagonista

Las urgencias hospitalarias de la Región de Murcia han amanecido este miércoles, tras las fiestas navideñas, con un centenar de pacientes pendientes de ingreso sin habitación asignada. El hospital con mayor presión por esta situación es el Virgen de la Arrixaca, en El Palmar, donde a primera hora de la mañana aguardaban para su traslado a planta cerca de medio centenar de pacientes, entre las áreas de prehospitalización y observación, tal y como señala personal de este servicio a La Opinión.

A ellos se suman los 22 usuarios que también aguardan para ingreso en Urgencias del Reina Sofía y la veintena que lo hacen en el mismo servicio del Morales Meseguer.

Los días de fiesta han pasado factura a las Urgencias hospitalarias, que se han visto desbordadas ante las demoras para conseguir cita en Atención Primaria, con centros de salud y consultorios hasta la bandera por la mayor presencia de lo habitual de virus respiratorios en el mes de diciembre.

El último informe del servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, dado a conocer este miércoles, muestra un descenso general de las infecciones respiratorias agudas (IRAs) del 9,5% en la primera semana del año (del 29 de diciembre al 4 de enero), con una caída pronunciada del 23,7% en los casos de gripe, mientras aumentan los de covid (20%) y las bronquitis-bronquiolitis (5,6%).

Sin embargo, el propio consejero de Salud, Juan José Pedreño, reconocía minutos antes de conocerse las cifras que este esperado descenso de contagios puede ser 'irreal' como consecuencia del parón que se ha producido en las mediciones de control en los puntos centinela que forman parte de la red por los días festivos de la última semana.

Durante su visita a la Arrixaca, el responsable de Salud hacía una llamada a la prudencia y a la prevención, con el uso de la mascarilla cuando se acude a un centro sanitario y la vacunación frente a gripe y covid, "ya que la mayor interacción social que se produce en Navidad condiciona que haya un aumento de contagios", por lo que no descartan que en próximos días "se pueda producir un repunte".

Protagonismo de la gripe A

De los más de cuarenta pacientes que este miércoles aguardaban para ingreso en Urgencias de la Arrixaca, un 25% ha dado positivo en gripe A y su situación es consecuencia de complicaciones derivadas de esta. Además, "la mitad de ellos son mayores de 65 años", explican médicos del servicio. La misma situación se repite en el resto de las puertas hospitalarias de la Región de Murcia, donde los virus respiratorios siguen siendo los protagonistas estos días.

"Estamos a tope, está siendo una mañana complicada". De esta forma se manifestaba el jefe del servicio de Urgencias del Hospital Morales Meseguer, José Antonio Serrano, quien reconoce que el dia después de Reyes han amanecido con 20 pacientes pendientes de ingreso en planta. "Estamos viendo mucha gripe A y personas mayores con patologías crónicas que están sufriendo descompensaciones y problemas con la medicación", dice el responsable hospitalario.

Durante el mes de diciembre, las Urgencias del Morales Meseguer han estado viendo una media de 268 pacientes diarios, cifra que el Día de Reyes cayó hasta los 189 y que después de un festivo de este tipo se suele duplicar, por lo que "esperamos una avalancha, aunque muchos de los casos que nos llegan no se pueden considerar urgencias".

En Urgencias del Hospital Reina Sofía, el jefe de sección César Cinesi lidiaba con una situación similar este miércoles, con 22 pacientes pendientes de subir a planta, la unidad de preingreso completa y una "congestión importante" en la sala de observación, donde estaban ocupadas 20 de las 24 camas disponibles. "Tenemos mucha patología de gripe A, cerca del 25% de los casos atendidos, y muchas personas mayores, que son las que suelen ingresar porque son los casos más graves", explica.

El urgenciólogo señala que "los días después de fiestas son complicados porque hay más pacientes de lo habitual", con dos picos de mayor afluencia sobre las doce de la mañana y a las cinco de la tarde. En estas últimas semanas el servicio de Urgencias del Reina Sofía está atendiendo a una media de 340 pacientes diarios, cuando lo habitual son 280, lo que supone un incremento del 21% respecto a la actividad normal.