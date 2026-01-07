El acuerdo entre Gobierno regional y Airbnb se saldó con la retirada de 1.436 anuncios de viviendas turísticas irregulares en 2025

El PP celebró este miércoles que, gracias al protocolo firmado en febrero entre el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) e Airbnb, en 2025 se han retirado de las plataformas de alquiler turístico unos 1.436 anuncios de viviendas irregulares que incumplían la normativa vigente. Se trata del mismo número adelantado por la Consejería de Turismo el 1 de noviembre del año pasado.

La diputada regional del Partido Popular María Ángeles Román subrayó la labor del Gobierno regional "al garantizar un turismo de calidad" frente a la "inútil retórica populista del Gobierno de Pedro Sánchez", que "solo ofrece inseguridad jurídica e inacción, además de fomentar una turismofobia que hace un daño tremendo a un sector básico para nuestra economía". De esta forma, resaltó que "el Ejecutivo del presidente Fernando López Miras protege tanto los derechos como consumidores de quienes visiten nuestra Región como a los propietarios de viviendas de uso turístico", resaltó.

Además, desde el Itrem se abrieron 34 informes para la incoación de expedientes sancionadores.

La diputada regional destacó que, desde que el Gobierno regional comenzó a controlar la publicación de anuncios de alquileres turísticos en 2024, se han retirado unos 2.000 anuncios de viviendas turísticas irregulares.

A ese respecto, Román recordó "la creación de la Ventanilla Única Digital para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración", y también "la modificación de la Ley sobre la Propiedad Horizontal, por la que los propietarios de una vivienda que quieran realizar el ejercicio de la actividad de alojamiento turístico tienen el deber de obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios".

Las cifras de la Región de Murcia están muy por debajo de otras alcanzadas por otras comunidades. Por ejemplo, solo entre el 15 de mayo y principios de diciembre, el Consell de Mallorca logró retirar alrededor de 4.400 anuncios de alquiler vacacional ilegal publicados en Airbnb, una operación que según la institución insular supuso la eliminación de "unas 20.000 plazas" turísticas no autorizadas del mercado.

Solo en la ciudad de Barcelona Airbnb ha retirado 2.479 anuncios irregulares de habitaciones a petición del Ayuntamiento desde la entrada en vigor de la nueva regulación de los pisos turísticos.

El Ministerio de Consumo logró la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb en julio del ejercicio anterior, denunciando otros 55.000 sin número de registro. En este sentido, en mayo de 2025 se conoció que un 38 % de las viviendas de uso turístico (VUT) de España registradas en las plataformas no informan de si tienen licencia para ello, según un estudio de la consultora Mabrian, que eleva estas cifras por encima del 86 % en Madrid y Albacete.