Los salones de juego tendrán control de acceso en la puerta

Después de años de tramitación en los que ha pasado los filtros de la Comisión de Juego, los servicios jurídicos de la Consejería de Hacienda, del Consejo Económico y Social (CES) y de los servicios jurídicos de la Comunidad, el nuevo decreto que regulará la actividad de los salones de juego de la Región de Murcia verá la luz este año, concretamente en el primer semestre de 2026.

Así lo espera el sector, que se prepara para aplicar la nueva regulación, con la que se endurecerán los controles de acceso para garantizar que los menores de edad no puedan entrar a estos locales.

Para ello, el nuevo decreto contempla la puesta en marcha de controles de acceso en la puerta de los salones de juego, algo que hasta ahora no existe en la Región de Murcia, «lo que equiparará el control de admisión de estos locales al que existe, por ejemplo, en los casinos», explica el presidente de la Federación Murciana del Recreativo (Femure), Pedro García Cuestas.

Otra de las novedades de la nueva regulación hace referencia a la imagen y fachada de estos establecimientos, ya que los obligará a reducir el reclamo con una menor visibilidad.

Preguntado por las cifras sobre el juego en adolescentes que ofrecen las últimas encuestas Estudes y el informe de la Consejería de Salud, García Cuestas señala que los datos de la Región están por debajo de la media nacional y que la circunstancia de que esté aumentando el consumo de este tipo de ocio entre las mujeres, en detrimento de los hombres, «es algo que se está viendo en Murcia, pero también en el resto de comunidades y en otros países europeos como consecuencia de la mejor posición de la mujer en la sociedad».

En referencia al acceso de los menores, el presidente de Femure aclara que en la encuesta de Estudes también hay jóvenes de 18 años, que tienen permitida la entrada a estos locales, e insiste en que el nuevo decreto en el que han trabajado junto a la Administración regional «va orientado a proteger a los colectivos vulnerables, como son los menores de edad y las personas en riesgo por adicciones».