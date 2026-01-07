Roberto Brasero aclara la gran duda en la Región de Murcia: ¿Cuándo se va el frío?

La borrasca Francis ha dejado a toda la Región de Murcia tiritando. La lluvia y la bajada generaliza de temperaturas, en particular, en el Noroeste murciano ha dejado fuertes heladas y algún episodio de nieve. No obstante, aunque Francis ya ha pasado, el frío persistente seguirá en la Región, según Roberto Brasero.

El meteorólogo más conocido de toda la televisión española ha sido bastante claro respecto al tiempo que hará en todo el territorio nacional y, en concreto, el sureste peninsular en los próximos días.

Es probable que el regalo más popular que los Reyes Magos han traído sea un chaquetón enorme o una buena bufanda. Y habrán hecho bien, porque el frío en la Región de Murcia piensa quedarse unos días más. Prueba de ello es la publicación de Juan Manuel Navarro (@caminos_de_historia) en Instagram, en la que se ve cómo el agua de La Junquera, pedanía de Caravaca de la Cruz, ha amanecido congelada.

¿Hasta cuándo durará el frío que trajo Francis?

Mientras en el norte de España se esperan heladas de -15º, en la Región de Murcia aún se esperan temperaturas cercanas a los 0º en los techos de la Comunidad, como son los casos del Noroeste o el Altiplano, puesto que el frío proviene de la misma masa de aire.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene alertas amarillas por frío tras el paso de Francis, y es probable que las temperaturas sigan bajas aunque sin fenómenos extremos como lluvia intensa o nieve en la Región de Murcia. Al mismo tiempo, la Aemet indica en su web que con el paso de la semana, la Región comenzará a recuperar temperaturas más propias de la zona en esta época del año,

Mínimas y máximas este miércoles

Caravaca de la Cruz : mínima de -2 y máxima de 9

: mínima de -2 y máxima de 9 Cartagena : mínima de 3 y máxima de 13

: mínima de 3 y máxima de 13 Lorca : mínima de 0 y máxima de 12

: mínima de 0 y máxima de 12 Murcia : mínima de 3 y máxima de 13

: mínima de 3 y máxima de 13 Yecla: mínima de -2 y máxima de 7

Mínimas y máximas este jueves

Caravaca de la Cruz : mínima de 0 y máxima de 14

: mínima de 0 y máxima de 14 Cartagena : mínima de 5 y máxima de 15

: mínima de 5 y máxima de 15 Lorca : mínima de 3 y máxima de 15

: mínima de 3 y máxima de 15 Murcia : mínima de 5 y máxima de 15

: mínima de 5 y máxima de 15 Yecla: mínima de 2 y máxima de 11

Mínimas y máximas este viernes

Caravaca de la Cruz : mínima de 2 y máxima de 14

: mínima de 2 y máxima de 14 Cartagena : mínima de 6 y máxima de 17

: mínima de 6 y máxima de 17 Lorca : mínima de 6 y máxima de 17

: mínima de 6 y máxima de 17 Murcia : mínima de 6 y máxima de 18

: mínima de 6 y máxima de 18 Yecla: mínima de 5 y máxima de 12

Las autoridades piden a la población que se proteja del frío

El Ministerio de Sanidad ha informado este miércoles de que a tenor de las temperaturas registradas, el Campo de Cartagena y Mazarrón y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas se encuentran en nivel 2 (riesgo medio) y el Noroeste y la Vega del Segura en nivel 1 (riego bajo) del riesgo para la salud por el frío. Todo de acuerdo al Plan Nacional de Actuaciones Preventivas contra los Efectos de las Bajas Temperaturas en la Salud.

Las autoridades sanitarias recomiendan lo siguiente para autoprotegerse: