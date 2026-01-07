Tiempo en Murcia
Roberto Brasero aclara la gran duda en la Región de Murcia: ¿Cuándo se va el frío?
Varios municipios de la Comunidad murciana se encuentran en riesgo por bajas temperaturas tras el paso de la borrasca Francis, según el Ministerio de Sanidad
La borrasca Francis ha dejado a toda la Región de Murcia tiritando. La lluvia y la bajada generaliza de temperaturas, en particular, en el Noroeste murciano ha dejado fuertes heladas y algún episodio de nieve. No obstante, aunque Francis ya ha pasado, el frío persistente seguirá en la Región, según Roberto Brasero.
El meteorólogo más conocido de toda la televisión española ha sido bastante claro respecto al tiempo que hará en todo el territorio nacional y, en concreto, el sureste peninsular en los próximos días.
Es probable que el regalo más popular que los Reyes Magos han traído sea un chaquetón enorme o una buena bufanda. Y habrán hecho bien, porque el frío en la Región de Murcia piensa quedarse unos días más. Prueba de ello es la publicación de Juan Manuel Navarro (@caminos_de_historia) en Instagram, en la que se ve cómo el agua de La Junquera, pedanía de Caravaca de la Cruz, ha amanecido congelada.
¿Hasta cuándo durará el frío que trajo Francis?
Mientras en el norte de España se esperan heladas de -15º, en la Región de Murcia aún se esperan temperaturas cercanas a los 0º en los techos de la Comunidad, como son los casos del Noroeste o el Altiplano, puesto que el frío proviene de la misma masa de aire.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene alertas amarillas por frío tras el paso de Francis, y es probable que las temperaturas sigan bajas aunque sin fenómenos extremos como lluvia intensa o nieve en la Región de Murcia. Al mismo tiempo, la Aemet indica en su web que con el paso de la semana, la Región comenzará a recuperar temperaturas más propias de la zona en esta época del año,
Mínimas y máximas este miércoles
- Caravaca de la Cruz: mínima de -2 y máxima de 9
- Cartagena: mínima de 3 y máxima de 13
- Lorca: mínima de 0 y máxima de 12
- Murcia: mínima de 3 y máxima de 13
- Yecla: mínima de -2 y máxima de 7
Mínimas y máximas este jueves
- Caravaca de la Cruz: mínima de 0 y máxima de 14
- Cartagena: mínima de 5 y máxima de 15
- Lorca: mínima de 3 y máxima de 15
- Murcia: mínima de 5 y máxima de 15
- Yecla: mínima de 2 y máxima de 11
Mínimas y máximas este viernes
- Caravaca de la Cruz: mínima de 2 y máxima de 14
- Cartagena: mínima de 6 y máxima de 17
- Lorca: mínima de 6 y máxima de 17
- Murcia: mínima de 6 y máxima de 18
- Yecla: mínima de 5 y máxima de 12
Las autoridades piden a la población que se proteja del frío
El Ministerio de Sanidad ha informado este miércoles de que a tenor de las temperaturas registradas, el Campo de Cartagena y Mazarrón y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas se encuentran en nivel 2 (riesgo medio) y el Noroeste y la Vega del Segura en nivel 1 (riego bajo) del riesgo para la salud por el frío. Todo de acuerdo al Plan Nacional de Actuaciones Preventivas contra los Efectos de las Bajas Temperaturas en la Salud.
Las autoridades sanitarias recomiendan lo siguiente para autoprotegerse:
- En el exterior, respire por la nariz y no por la boca.
- Extreme la precaución en caso de hielo en las calles.
- Conviene tener en cuenta que varias capas de ropa fina protegen más que una sola gruesa.
- Si utiliza braseros en casa o chimenea, ventile la estancia con frecuencia para evitar la acumulación de CO2.
- No tome medicamentos sin receta médica, ten en cuenta que algunos medicamentos precipitan los problemas derivados de la exposición al frío.
- Tome una alimentación variada, consuma diariamente fruta. Beba líquidos, aunque no tengas sed, sobre todo agua y bebidas calientes y evite el consumo de alcohol, ya que disminuye la sensación de frío
- Se recomienda la vacunación contra la gripe en personas mayores de 65 años y en las que padecen alguna enfermedad crónica.
