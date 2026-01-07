Renfe y Ouigo lanzan promociones para viajar en tren desde Murcia por 7 y 9 euros

Las operadoras ferroviarias Renfe y Ouigo han lanzado este miércoles sendas campañas de promoción para viajar, en el caso de la primera, con tarifas desde 7 euros en sus trenes Avlo y 15 euros, en AVE y larga distancia, y a partir de 9 euros, en el de la filial española del grupo francés SNCF.

La promoción de Renfe, cuyo periodo de compra estará disponible entre los próximos días 8 y 18 de enero, será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional a partir de mañana.

Los billetes promocionales estarán identificados como “Superprecio” y se ofrecerán hasta agotar existencias, ha informado este miércoles Renfe en un comunicado.

Además, los clientes de Renfe podrán mejorar la categoría de su billete Básico (la opción más económica) y pasar a la modalidad Elige, que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y disfrutar de ventajas como cambios y anulaciones por 3 euros adicionales (excepto en AVE Internacional).

Asimismo, aquellas personas viajeras que formen parte del programa de fidelización Más Renfe se beneficiarán tanto de los "Superprecios" como del ahorro acumulado en puntos.

Por su parte, Ouigo ha lanzado una nueva edición de su campaña promocional 'Pink Days', poniendo a disposición de los viajeros 680.000 billetes -un 80 % del total- a menos de 33 euros para viajar entre el 12 de enero y el 25 de marzo.

Desde hoy y hasta el 14 de enero, los usuarios de Ouigo podrán adquirir billetes a precios fijos de 9, 15, 19, 25, 29 y 33 euros, en función de la ruta y el trayecto, ha señalado la operadora gala en un comunicado.

Las rutas que unen Madrid y Levante (Valladolid, Madrid, Alicante, Valencia y Murcia) contarán con billetes entre los 9 y 29 euros; la de Madrid-Barcelona (con paradas en Zaragoza y Tarragona), entre los 19 y 33 euros, y las que conectan Madrid y el Sur (Sevilla, Córdoba y Málaga), entre los 9 y 25 euros.