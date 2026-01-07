Las rebajas de enero agitan el empleo en la Región: ¿cuántos contratos se firmarán y qué puestos de trabajo se necesitan?

El mercado laboral y la generación de empleo en la Región de Murcia también se ven beneficiados a comienzos de este año por el pistoletazo de salida a las rebajas de invierno iniciado este miércoles. Las previsiones apuntan a que en la Comunidad se generarán más de 4.500 contratos para hacer frente a la alta demanda del consumo de los clientes murcianos, sobre todo en las tiendas de principales marcas de ropay y textil, almacenes y grandes superficies. Pero también se necesitan distintos puestos de trabajo y perfiles para atender a los usuarios.

Así lo apuntó este miércoles Randstad tras la publicación de sus previsiones de contratación para la campaña de rebajas de enero y febrero de 2026 para los sectores del transporte y la logística, además del comercio. La contratación para la campaña de rebajas registrará este año en Murcia un ligero aumento respecto al anterior (+1,9%) "gracias a unas perspectivas favorables del consumo, que impulsarán un incremento del empleo muy destacado en el comercio en uno de los momentos más importantes del año”, señala Ana Hervás, directora general de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante de Randstad.

En el conjunto del mercado laboral esta campaña generará un total de 143.495 contrataciones, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al año anterior, cuando se registraron 139.950 contratos.

El sector del transporte y la logística continúa siendo el principal generador de empleo en esta campaña, con 79.760 contratos previstos, lo que representa el 55,6% del total, aunque experimentará un ligero descenso del 3,8% en el volumen de contratación. Por el contrario, el comercio experimenta un importante repunte en la contratación, del 11,7%, hasta las 63.735 firmas.

Hacen falta dependientes, empaquetadores, mozos de almacén, carretilleros o transportistas

La Región de Murcia se encuentra en el grupo de comunidades con crecimientos modestos en la contratación (1,9%), junto a País Vasco (1,9%) o Islas Baleares (1,7%). En este sentido,

La Rioja se posiciona como la comunidad autónoma con el mayor crecimiento porcentual, con un incremento del 8,9%, alcanzando las 735 contrataciones. Le siguen, Comunitat Valenciana (6,9%), Castilla-La Mancha (5,8%) y Canarias (5%).

En términos absolutos, Cataluña (26.170), la Comunidad de Madrid (23.330) y Andalucía (23.215) destacan como las regiones con mayor volumen de contratos, acumulando en conjunto el 50,6% de todas las firmas previstas para esta campaña.

Experiencia y rápida adaptación al puesto

Durante esta campaña, los sectores de comercio y logística siguen mostrando una gran actividad. En el ámbito comercial, que ha mantenido un comportamiento sólido en los últimos años, "se seguirá buscando talento para puestos como dependientes, promotores, azafatos, perfiles comerciales y de atención al cliente, tanto en tiendas físicas como en plataformas de e-commerce", apuntan desde Randstad.

Se valorará especialmente la cercanía en el trato con el cliente y las habilidades comunicativas de los profesionales, así como las habilidades tecnológicas.

En cuanto a la logística, los perfiles con mayor demanda serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas. La flexibilidad, la capacidad de adaptarse a distintos entornos y el dominio de competencias tecnológicas serán esenciales para cubrir las necesidades del sector durante este periodo.