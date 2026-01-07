Murcia, entre las cinco grandes ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno

Murcia se sitúa entre las ciudades españolas con peor calidad del aire por dióxido de nitrógeno, un contaminante estrechamente ligado al tráfico rodado y con efectos nocivos para la salud. Según un informe elaborado por Ecologistas en Acción, la capital del Segura fue en 2025 la quinta ciudad de más de 200.000 habitantes que más superó los niveles de NO₂ recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos datos llegan pocos días despues de que la Región sufriera, en los primeros días de 2026, un importante episodio de contaminación atmosférica por la intrusión de polvo sahariano, que disparó las partículas PM10 y 2.5.

La ONG ecologista ha analizado los datos de una veintena de grandes ciudades españolas, centrando el estudio en el dióxido de nitrógeno, un gas que procede principalmente de los vehículos de combustión. Cabe destacar que a partir de 2030, la normativa europea fijará un límite máximo de 20 microgramos por metro cúbico de aire, alineado con las recomendaciones de la OMS, que establece ese valor como umbral máximo y considera recomendable no superar los 10 microgramos.

En el caso de Murcia, la estación de medición situada en San Basilio registró una media anual de 29 microgramos por metro cúbico de aire. Se trata del mismo valor que Barcelona y solo queda por debajo de Granada (30), Málaga (31) y Madrid (32), las tres ciudades con peores registros de la clasificación.

Congestión de tráfico a la puerta de un colegio en Cartagena / MC

Ecologistas en Acción ha recordado que el límite legal actualmente vigente en España —40 microgramos por metro cúbico— está "claramente obsoleto", ya que duplica el máximo recomendado por la OMS. De hecho, ninguna ciudad española ha superado ese umbral legal desde 2022, lo que, a juicio de la organización, demuestra la necesidad de actualizar la normativa para reflejar mejor los riesgos reales para la salud.

El informe también pone el foco en las carencias de los sistemas de medición en ciudades de tamaño medio. En el caso de Cartagena, por ejemplo, los ecologistas denuncian que no existen estaciones orientadas específicamente a medir la contaminación del tráfico, lo que impide conocer con precisión la calidad del aire que respira la población.

Ante esta situación, la organización ha reclamado a la Consejería de Medio Ambiente que revise la ubicación y el diseño de las estaciones de control, además de impulsar políticas más ambiciosas para mejorar la calidad del aire y reducir el tráfico rodado en los núcleos urbanos.

Para Murcia capital, Ecologistas en Acción ha instado al Ayuntamiento a implantar una "verdadera" zona de bajas emisiones, con restricciones efectivas a los vehículos más contaminantes en el centro urbano, así como protocolos más eficaces para afrontar episodios de mala calidad del aire.

En el ámbito europeo, la entidad ecologista ha calificado de "muy negativa" la prórroga aprobada por la Comisión Europea respecto a la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista inicialmente para 2035, una decisión que, advierten, retrasará la mejora de la calidad del aire en las ciudades.