Calendario laboral
Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia: apunta el primer día inhábil de 2026
Cada municipio de la Comunidad ya dispone de sus días festivos regionales fijados en el calendario listos para consultar
Dejamos atrás la época del año que más festivos alberga en el calendario laboral de la Región de Murcia, la Navidad, y parece que nos sabe a poco. Conocer cuál es el siguiente día inhábil es más que recomendable de cara a planificar tu año. La antelación suele hacer que los planes salgan mejor.
Desconectar, recargar energías o, por qué no, preparar una escapada de última hora requiere una planificación. Y si has disfrutado de unas buenas vacaciones en diciembre o enero, lo sabrás. El tiempo pasa volando y el primer gran festivo de la Comunidad se acerca.
Calendario laboral de la Región de Murcia 2026
La Región de Murcia, como el resto de comunidades autónomas, combina festivos nacionales y regionales a lo largo del año. Algunos de ellos, son inamovibles, como son el 1 de enero (Año Nuevo) o el 12 de octubre (Día de la Hispanidad). Otros, en cambio, varían según el territorio.
Planear con bastante antelación resulta clave para organizar puentes largos y convertir festivos aislados en largos fines de semana. Por tanto, es menester que conozcas el calendario laboral completo que tiene la Región para 2026:
- 2 y 3 de abril – Jueves y Viernes Santo
- 1 de mayo – Día del Trabajo
- 9 de junio – Día de la Región de Murcia
- 15 de agosto – Asunción
- 12 de octubre – Fiesta Nacional (Es el domingo, 6 de diciembre, que pasa lunes 7)
- 7 de diciembre – Día de la Constitución
- 8 de diciembre – Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre – Navidad
No obstante, antes de que marques con rojo estos días en tu calendario, debes conocer el festivo que merece especial atención: el próximo día inhábil en tu ciudad.
El festivo que todos los padres esperan
Como habrás deducido, el próximo festivo en España y en la Región de Murcia es muy especial para los padres. Se trata del 19 de marzo y, además, este año cae en un día clave para empalmar un puente largo: jueves.
Al margen de ser un día para descansar, es una festividad tradicionalmente ligada a la familia, (Día del Padre), con celebraciones en muchos hogares y eventos locales.
A continuación, podrás comprobar cuál es el próximo día festivo de este año que se celebra en tu municipio:
Festivos en 2026 de todas las localidades de la Región de Murcia
- Abanilla: 4 de mayo y 14 de septiembre
- Abarán: 7 de abril y 28 de septiembre
- Águilas: 17 de febrero y 27 de marzo
- Albudeite: 31 de agosto y 8 de septiembre
- Alcantarilla: 29 de mayo y 15 de septiembre
- Aledo: 27 y 28 de agosto
- Alguazas: 12 de junio y 16 de julio
- Alhama de Murcia: 2 de febrero y 7 de octubre
- Archena: 4 de junio y 1 de septiembre
- Beniel: 2 de febrero y 24 de agosto
- Blanca: 10 de abril y 17 de agosto
- Bullas: 5 y 6 de octubre
- Calasparra: 30 de julio y 8 de septiembre
- Campos del Río: 22 y 24 de junio
- Caravaca de la Cruz: 2 y 4 de mayo
- Cartagena: 27 de marzo y 25 de septiembre
- Cehegín: 10 y 14 de septiembre
- Ceutí: 6 de abril y 22 de julio
- Cieza: 24 de agosto y 8 de septiembre
- Fortuna: 6 de abril y 14 de agosto
- Fuente Álamo: 20 de julio y 28 de agosto
- Jumilla: 6 de abril y 8 de junio
- La Unión: 27 de julio y 7 de octubre
- Las Torres de Cotillas: 7 de abril y 28 de agosto
- Librilla: 21 y 24 de agosto
- Lorca: 8 de septiembre y 23 de noviembre
- Lorquí: 16 de enero y 24 de julio
- Los Alcázares: 6 de abril y 13 de octubre
- Mazarrón: 12 de junio y 17 de noviembre
- Molina de Segura: 22 de enero y 21 de septiembre
- Moratalla: 15 de junio y 29 de septiembre
- Mula: 21 y 23 de septiembre
- Murcia: 7 de abril y 15 de septiembre
- Ojós: 27 y 28 de agosto
- Pliego: 2 de febrero y 8 de septiembre
- Puerto Lumbreras: 7 de julio y 7 de octubre
- Ricote: 20 y 22 de enero
- San Javier: 3 de febrero y 3 de diciembre
- San Pedro del Pinatar: 29 de junio y 16 de julio
- Santomera: 29 de septiembre y 7 de octubre
- Torre Pacheco: 8 de junio y 7 de octubre
- Totana: 7 de enero y 10 de diciembre
- Ulea: 30 de abril y 24 de agosto
- Villanueva del Río Segura: 6 de abril y 16 de julio
- Yecla: 14 de septiembre y 9 de diciembre
