Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia: apunta el primer día inhábil de 2026

Dejamos atrás la época del año que más festivos alberga en el calendario laboral de la Región de Murcia, la Navidad, y parece que nos sabe a poco. Conocer cuál es el siguiente día inhábil es más que recomendable de cara a planificar tu año. La antelación suele hacer que los planes salgan mejor.

Desconectar, recargar energías o, por qué no, preparar una escapada de última hora requiere una planificación. Y si has disfrutado de unas buenas vacaciones en diciembre o enero, lo sabrás. El tiempo pasa volando y el primer gran festivo de la Comunidad se acerca.

Calendario laboral de la Región de Murcia 2026

La Región de Murcia, como el resto de comunidades autónomas, combina festivos nacionales y regionales a lo largo del año. Algunos de ellos, son inamovibles, como son el 1 de enero (Año Nuevo) o el 12 de octubre (Día de la Hispanidad). Otros, en cambio, varían según el territorio.

Planear con bastante antelación resulta clave para organizar puentes largos y convertir festivos aislados en largos fines de semana. Por tanto, es menester que conozcas el calendario laboral completo que tiene la Región para 2026:

2 y 3 de abril – Jueves y Viernes Santo

No obstante, antes de que marques con rojo estos días en tu calendario, debes conocer el festivo que merece especial atención: el próximo día inhábil en tu ciudad.

El festivo que todos los padres esperan

Como habrás deducido, el próximo festivo en España y en la Región de Murcia es muy especial para los padres. Se trata del 19 de marzo y, además, este año cae en un día clave para empalmar un puente largo: jueves.

Al margen de ser un día para descansar, es una festividad tradicionalmente ligada a la familia, (Día del Padre), con celebraciones en muchos hogares y eventos locales.

A continuación, podrás comprobar cuál es el próximo día festivo de este año que se celebra en tu municipio: