Mª José Dólera, psicóloga: «No hay una legislación efectiva que proteja a los menores en el juego»

Los profesionales sanitarios coinciden en que los juegos de azar suponen un riesgo para los menores, quienes no encuentran las barreras suficientes que les impidan acceder a ellos.

«El juego y las apuestas entre adolescentes es un tema complejo y multifactorial», afirma la psicóloga y vocal de la junta directiva del Colegio de Psicología de la Región de Murcia María José Dólera, quien insiste en que «no hay una legislación efectiva que proteja a los menores, lo que hace que asistamos con ellos a una epidemia silenciosa que nos lleva de camino a una gran crisis de salud pública, tanto nacional como regional».

La especialista lamenta que en estos años no se haya actuado como se debiera, ya que «desde hace más de veinte años sabíamos que esto iba a ocurrir, no es algo que nos pille por sorpresa».

Por ello, considera que partiendo de la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia «hay que trabajar para promover entornos seguros, ya que ese es nuestro marco de referencia». Dólera recuerda que la propia legislación señala que no puede haber salones de juego en los entornos de los centros educativos y que estos deben guardar una distancia mínima, «pero son las administraciones las que deben hacer que se cumpla la ley y en muchas ocasiones hacen la vista gorda».

En este sentido, pone como ejemplo el caso de un salón de apuestas de Las Torres de Cotillas que «está pared con pared con un centro educativo. Es que, literalmente, comparten el mismo tabique sin que nadie haga nada», lamenta la profesional.

Para esta psicóloga los jóvenes son el grupo de población más vulnerable, ya que a estas edades el cerebro no ha alcanzado su total desarrollo, y «vemos como se han convertido en clientes potenciales para estos negocios».

Al tiempo que critica la publicidad que se hace de estos negocios en eventos infantiles con el reparto de juguetes con los nombres y logotipos de casas de apuestas.

Sobre los efectos que puede tener para la salud de los estudiantes el caer en este tipo de ocio, María José Dólera sostiene que «en adolescentes y jóvenes es mucho más rápida la adicción, con un impacto devastador».

Entre las consecuencias directas menciona el fracaso escolar; absentismo; pequeños robos en casa para poder apostar; aislamiento social; conflictos familiares; ansiedad y estrés; depresión o baja autoestima, entre otras muchas.