La llegada del frío 'calienta' el inicio de las rebajas de invierno en la Región

Y, tras los regalos de Reyes, pistoletazo de salida a las rebajas de invierno. Una campaña de descuentos y ofertas que se iniciaba este miércoles por la mañana en las grandes cadenas, superficies, almacenes y principales marcas, sobre todo de ropa y textil, en la Región de Murcia y animada en esta ocasión por la abrupta entrada del frío y de las temperaturas mínimas en casi toda la Comunidad. Chaquetones, abrigos, jerseys de lana, vestidos de invierno, camisas, botas, botines...

Los letreros y los porcentajes se agolpaban en los escaparates y las llamativas cartelerías en los interiores de las tiendas anunciaban que la campaña se había iniciado.

Sin grandes locuras (por la cuesta de enero) pero a paso firme y sin perder ritmo: así comenzaban desde la apertura de las principales tiendas numerosos usuarios, que buscaban un 'chollo' en un producto rebajado -que puede ir desde el 20 hasta el 70% de descuento sobre el precio inicial- para renovar el armario.

Abrigos, botas y jerseys encabezan los deseos de los consumidores

Los comercios son optimistas porque tienen claro que la bajada del termómetro animará las compras de los usuarios en la Región: se estima que cada murciano gastará de media unos cien euros. El paso de la borrasca 'Francis', que ha dejado las zonas más altas de la Región nevadas, ha provocado la entrada del frío desde el día de Reyes, por lo que a muchos les ha pillado desprevenidos y no solo sin ropa, también sin algunos electrodomésticos como calefactores o radiadores para hacer frente a estos días.

Incremento de ventas

De hecho, la propia Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), patronal del sector textil en España, calcula que las ventas se incrementen este año entre un 4% y un 5% en comparación con la misma temporada de 2025.

Y no será porque la campaña de compras sea corta: hasta finales de febrero y, en otros caso, principios de marzo las rebajas de invierno permanecerán en distintas tiendas presentes en la Región como Mango, Cortefiel, Springfield o Women Secret.

Usuarios en la sección de ropa de El Corte Inglés de Cartagena. / Loyola Pérez de Villegas

A las puertas de El Corte Inglés, 'rey' año tras año de la campaña tanto de invierno como de verano, esperaban antes de que abriesen las puertas numerosas personas: la mayoría de ellas en busca de esa oportunidad, pero también otros acudían para devolver presencialmente los regalos de Reyes.

Grupos como Inditex con Zara al frente comenzaban desde el martes por la tarde sus rebajas a través de Internet para los usuarios, pero las grandes marcas y tiendas lo hacían desde este miércoles desde primera hora de la mañana de forma presencial.

Durante buena parte de la mañana por la Gran Vía de Murcia se podían ver decenas de transeúntes y clientes andando con bolsas de reconocidas marcas, entrando y saliendo de las reconocidas tiendas que se ubican en la principal arteria de la ciudad.

También en centros comerciales como Nueva Condomina o Thader (en la capital), Espacio Mediterráneo (Cartagena), Parque Almenara (Lorca), Vega Plaza (Molina de Segura), Los Olivos (Cieza) o Dos Mares (San Javier), entre otros, se podía ver más gente de lo normal de lo que se ve un miércoles por la mañana. La mayoría de ellos abrirán sus puertas este próximo domingo, 11 de enero, para seguir impulsando una campaña que va encadenada a los descuentos que se ofrecían desde mediados del pasado mes de noviembre con el Black Friday.

Un alivio para el pequeño comercio

Esta campaña de rebajas llega en un momento clave no solo para las grandes marcas y principales superficies para el sector, ya que muchas tiendas acumulan stock de ropa de abrigo debido a que el frío se ha hecho esperar.

También el pequeño comercio, local y de proximidad murciano encuentra un alivio económico estos días: "Las tiendas están cargadas de producto de invierno porque no ha hecho mucho frío hasta ahora, y las rebajas son una buena oportunidad para liquidar ese stock y liberar espacio para nuevas colecciones", explica a La Opinión Jesús López Pay, presidente de la Federación de Comercio de la Región de Murcia (Coremur).

El presidente de Coremur ha subrayado que, más allá del descuento, las rebajas permiten atraer clientes al comercio local y reforzar la relación con ellos gracias a la cercanía y el trato personalizado.

"Las rebajas del comercio local suelen ser más honestas y empresariales que las de las grandes plataformas o redes sociales. No es lo mismo comprar con un trato cercano que hacerlo de forma impersonal", afirma López Pay .

Coremur ve estas semanas importantes para liquidar el stock de ropa de abrigo y reforzar la relación con los clientes

No obstante, López Pay reconoce que el pequeño comercio mantiene descuentos durante gran parte del año, ya que “no puede competir con los precios agresivos de internet y las grandes superficies”. Esta situación provoca que los márgenes se reduzcan considerablemente durante las rebajas, lo que limita prácticas habituales en otros formatos comerciales, como la devolución de productos usados para volver a comprarlos más baratos. "Eso para el pequeño comercio sería inviable; no podemos permitirlo porque supondría cerrar", advierte.

Jesús López Pay, presidente de Coremur, cuenta con una tienda de telefonía en Archena. / A. A.

En cuanto a los hábitos de consumo, el presidente de Coremur señala que, además de la ropa, sectores como la telefonía, los electrodomésticos y los dispositivos electrónicos mantienen ventas constantes durante todo el año. Como complemento a la campaña de invierno, Coremur ha impulsado iniciativas de dinamización comercial durante las pasadas Navidades, entre ellas un sorteo regional de 150 cestas y 8.000 euros en premios tipo ‘rasca’, ya canjeados en los comercios participantes. El sorteo de las cestas se celebra este mismo día, con el objetivo de “dar otra vida comercial al pequeño comercio”.

Actualmente, Coremur agrupa a 43 asociaciones de comerciantes de toda la Región de Murcia, casi el doble que cuando López Pay asumió la presidencia en marzo, lo que, según señala, demuestra la importancia de seguir impulsando campañas conjuntas para fortalecer al comercio local.