El langostino tigre se incorpora a la acuicultura murciana

El Gobierno regional ha dado un paso más en la diversificación de la acuicultura al participar, a través del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), en un proyecto de investigación centrado en la producción en cautividad del langostino tigre (Penaeus kerathurus), una especie poco habitual en la acuicultura española. En la actualidad, su cultivo es testimonial y se limita prácticamente a una pequeña producción en la provincia de Huelva, mientras que el grueso del suministro procede de la pesca extractiva.

La iniciativa, denominada proyecto BIOKERAS, nace con un enfoque estratégico orientado a reforzar la sostenibilidad del sector acuícola mediante la introducción de este langostino autóctono en sistemas cerrados de recirculación. Se trata de instalaciones de alta tecnología que permiten reutilizar el agua, reducir al mínimo los vertidos al medio y mantener un control exhaustivo de parámetros como la temperatura, la salinidad o la calidad del agua.

Según destacan desde el ámbito investigador, estos sistemas «representan una alternativa real a la acuicultura tradicional y encajan plenamente en los principios de la economía circular y la reducción de la huella de carbono».

El proyecto responde también a una necesidad estructural del sector: diversificar una producción que en España está dominada por especies carnívoras de alto nivel trófico. El ‘Penaeus kerathurus’, de menor nivel trófico, presenta una dieta más eficiente y un perfil ambiental más sostenible, sin renunciar a un elevado valor comercial. En lonja y en mercados mayoristas, el langostino tigre se cotiza por encima de otras especies similares debido a su sabor intenso, su textura firme y su vinculación con la gastronomía mediterránea, alcanzando precios que pueden superar los 30 euros el kilo en fresco, cuando hay alta demanda.

Además del componente productivo, BIOKERAS pone el foco en el bienestar y la salud animal, un aspecto cada vez más relevante en las políticas europeas. El objetivo es desarrollar protocolos de manejo que garanticen unas condiciones óptimas en cautividad y que puedan servir de referencia para futuras explotaciones comerciales.

Entre los beneficios esperados figura la reducción de la presión pesquera sobre las poblaciones naturales de este langostino, cuya captura ha descendido en los últimos años en el Mediterráneo occidental. A medio y largo plazo, no se descarta que los avances obtenidos permitan plantear programas de repoblación del medio natural. El proyecto aspira, además, a generar conocimiento transferible tanto al sector acuícola como al pesquero, impulsando la innovación tecnológica.

El Imida participa como uno de los tres socios del proyecto, junto a la Universidad de Murcia y la Universidad de Alicante. Los trabajos se encuentran en una fase inicial y todavía no se ha fijado una fecha para las primeras producciones experimentales.

La consejera de Agricultura y Pesca, Sara Rubira, destaca a La Opinión que se trata de «una iniciativa con la que esperamos que siga avanzando el sector acuícola regional», y recuerda que la Región es ya un referente nacional: solo en 2024 se produjeron 13 millones de kilos de pescado, lo que la convierte en la comunidad con mayor producción acuícola por kilómetro de costa.