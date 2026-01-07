Los juegos de azar cogen fuerza entre las chicas de 14 a 18 años en la Región de Murcia

Apuestas deportivas, loterías, juegos de cartas, bingo o videojuegos son algunas de las modalidades elegidas por los menores de 18 años murcianos para introducirse en el mundo de los juegos de azar, ya sean presenciales u online. Sin embargo, el uso de esta actividad lúdica o de ocio, que puede llegar a convertirse en una adicción, ha descendido en los últimos años entre los jóvenes de 14 a 18 años de la Región de Murcia, una caída que no es igual en ellos que en ellas.

Mientras que la afición por estos juegos baja entre los chicos, está aumentando entre las adolescentes, tal y como muestran los resultados del último informe elaborado por el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud y que bajo el nombre ‘Prevalencia de juego con dinero en población estudiante entre 14 y 18 años de la Región de Murcia’ acaba de publicarse.

El trabajo hace un recorrido por las adicciones comportamentales, incluidas hace más de una década en el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales como un trastorno sin sustancia y analiza la prevalencia de esta conducta entre los menores de edad murcianos, señalando que la adolescencia es una etapa crucial del desarrollo en la que se consolidan hábitos, identidades y patrones de comportamiento que pueden influir en la salud a lo largo de la vida.

Para ello hace uso de los resultados obtenidos en las encuestas Estudes de los años 2021 y 2023 y en las que participaron un total de 1.131 y 2.100 alumnos de 14 a 18 años de la Región de Murcia, respectivamente, a los que se les pasaron cuestionarios con un módulo específico de seis preguntas sobre el juego con dinero.

Epidemiología señala que se considera jugar con dinero el acceso a esta práctica, bien acudiendo físicamente a establecimiento especializados en juegos de azar y apuestas -algo que está prohibido para menores de edad-, o bien mediante el acceso a través de móvil, ordenador o táblet a páginas web o aplicaciones de juegos de azar o apuestas online.

Los resultados muestran que en el año 2023 el 19,9% de los estudiantes de la Región de Murcia de entre 14 y 18 años reconoció haber jugado con dinero de forma online o presencial en el último año, por debajo del 21% que lo hizo en 2021. Además, la cifra de 2023 de la comunidad también quedó por debajo de la media nacional, donde el 21,5% de los menores había jugado.

Así, el juego con dinero se manifiesta como una conducta presente entre la población más joven, donde cerca de uno de cada cinco estudiantes de 14 a 18 años reconoce haber jugado en el último año, tanto en la Región de Murcia como en el resto de España.

La modalidad presencial sigue siendo la más frecuente, si bien la práctica del juego online muestra una tendencia creciente, especialmente en los de mayor edad.

Al analizar las cifras por sexo se observa que en 2023 la prevalencia de juego con dinero en hombres (25,2%) es superior a las mujeres (14,6%), aunque se observa un incremento en mujeres, que pasan del 11,1% de 2021 al 14,6% de 2023, y una disminución en hombres, que desciende del 29,6% de 2021 al 25,2% del año 2023 en la Región de Murcia.

Más presencial que online

La modalidad presencial es más frecuente tanto en la Región de Murcia (16,7%) como en España (17,7%) que la online (9,7% y 10,7%, respectivamente)

Respecto a 2021, la prevalencia de estudiantes que han jugado con dinero se mantiene relativamente estable, aunque se observa un aumento del juego online entre los estudiantes españoles y un descenso en el juego presencial a nivel regional, que pasa del 18,1 al 16,7%.

Al aumentar la edad de los estudiantes también crece la prevalencia de juego con dinero para ambas modalidades. Entre los 14 y los 18 años, la prevalencia se duplica. En 2023, en la Región de Murcia, la prevalencia de juego online aumenta en 5,6 puntos porcentuales y la presencial en 9,1 puntos al pasar de los 17 a los 18 años. En España el aumento en esta edad es de 7,4 puntos porcentuales y de 10,6 puntos, respectivamente.

Juegos más populares

En cuanto a los juegos más habituales, en 2023 entre los estudiantes que jugaban de manera online destacan los videojuegos (45,4% en la Región de Murcia, 51,5% en España), seguidos de las apuestasdeportivas y los eSports, más prevalentes en España (35,2% y 21,8%, respectivamente) que en la Región de Murcia (24,8% y 15,7%). En el juego presencial, tanto en España como en la Región de Murcia, destacan las loterías (40,6% y 35,7%) y el bingo (35,9% y 38,5%).

Epidemiología observa también que el juego problemático se asocia a otras conductas de riesgo: la prevalencia de borracheras entre el total de estudiantes es del 17% en la Región, pero asciende hasta el 44,9% entre los que manifiestan juego problemático.