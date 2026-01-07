Frío invernal y cielos despejados: así será el tiempo en la Región de Murcia esta semana

La Región de Murcia afronta los próximos días con un escenario de tiempo estable, cielos en general poco nubosos y temperaturas que subirán de forma progresiva hasta el viernes, antes de experimentar un ligero descenso durante el fin de semana.

La comunidad vive este miércoles una jornada de tiempo estable, marcada por cielos poco nubosos o despejados, pero con ambiente plenamente invernal, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Aunque la inestabilidad y las nevadas más significativas se concentrarán en el norte y el centro de la Península, en Murcia el protagonismo será para las bajas temperaturas, con un descenso de las mínimas y un ligero ascenso de las máximas, lo que dejará una sensación térmica fría durante buena parte del día, especialmente a primeras horas de la mañana y al anochecer.

La AEMET prevé heladas débiles en el interior de la Región, que podrán ser moderadas en zonas de sierra, mientras que en el litoral el termómetro se mantendrá algo más suave. El viento soplará de componente oeste, con intervalos moderados y rachas ocasionalmente fuertes en áreas montañosas, lo que contribuirá a reforzar la sensación de frío.

No se esperan precipitaciones en la Región, que quedará al margen del frente atlántico que sí afectará al tercio norte peninsular, donde se registrarán lluvias y nevadas a cotas bajas. Tampoco se prevén fenómenos adversos destacados, más allá de las heladas y del viento en zonas elevadas.

En este contexto, la jornada se presenta tranquila desde el punto de vista meteorológico, aunque con temperaturas propias del invierno más riguroso, por lo que se recomienda extremar la precaución en desplazamientos por carreteras del interior a primera hora del día y protegerse adecuadamente del frío.

Estabilidad, sol y subida de temperaturas hasta el viernes

La Región de Murcia afronta el tramo final de la semana con un escenario de estabilidad atmosférica, sin previsión de precipitaciones y con una ligera recuperación de las temperaturas diurnas, según los últimos datos de la AEMET.

Tras una jornada marcada por el frío invernal, la jornada del jueves estará marcada por cielos poco nubosos o despejados y un ascenso térmico, que será localmente notable durante las horas centrales del día. A primera hora persistirá el ambiente frío, con heladas débiles en las sierras del interior.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 grados de mínima en Caravaca de la Cruz y los 15 grados de máxima en Cartagena, Lorca y Murcia, mientras que en Yecla el termómetro se quedará en torno a los 11 grados. El viento soplará flojo a moderado de componente oeste.

Cielos despejados, heladas matinales y máximas que rozarán los 18 grados antes de bajar el fin de semana

El viernes continuará la tendencia al alza de las temperaturas, con un ambiente más templado durante el día. Los cielos presentarán intervalos nubosos, sin riesgo de precipitaciones.

Murcia capital alcanzará los 18 grados de máxima, Lorca y Cartagena los 17, mientras que en el Altiplano y el Noroeste las máximas se moverán entre los 12 y 14 grados. Las mínimas subirán de forma generalizada, alejándose de las heladas en la mayoría de municipios. El viento seguirá soplando de oeste, flojo a moderado.

Los termómetros volverán a caer el fin de semana

Durante el sábado se producirá un ligero descenso de las temperaturas, especialmente en el interior. Los cielos estarán poco nubosos, con intervalos de nubes altas, manteniéndose el tiempo seco.

Las máximas bajarán hasta los 15 grados en Murcia, Cartagena y Lorca, mientras que en Yecla se quedarán en torno a los 10 grados. Las mínimas volverán a ser frías en zonas del interior, con valores cercanos a los 2 grados en Caravaca de la Cruz. El viento girará a componente noroeste, con intensidad floja a moderada.

El domingo se espera un aumento de la nubosidad, con cielos cubiertos pero sin precipitaciones. Las temperaturas se recuperarán ligeramente, con máximas que alcanzarán los 16 grados en Murcia, Cartagena y Lorca, y hasta 15 grados en Caravaca. En Yecla, el termómetro marcará alrededor de 13 grados.

En conjunto, la previsión apunta a un fin de semana tranquilo desde el punto de vista meteorológico, sin lluvias y con temperaturas propias del invierno murciano: mañanas frías y ambiente más suave al mediodía, especialmente en el litoral y las zonas bajas del Valle del Segura.