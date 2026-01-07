Escombreras acelera su transformación hacia el 'Valle Verde'

El Gobierno regional ha reforzado su apuesta por la transformación de Escombreras en el denominado 'Valle Verde' tras la visita del consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, al Repsol Technology Lab de Madrid, uno de los principales centros privados de I+D de Europa. El objetivo del encuentro fue conocer los avances tecnológicos ligados a la transición energética y su aplicación en el polo industrial de Cartagena. Durante la visita, Vázquez estuvo acompañado por responsables de la compañía, entre ellos el director de Tecnología y Corporate Venturing de Repsol, Fernando Ruiz; el director de Operaciones de Activos Industriales, Antonio Mestre o el director del Complejo Industrial de Cartagena, Rafael Quesada.

El consejero subrayó el papel de Repsol como agente clave del proceso de modernización industrial. A su juicio, la empresa se ha convertido en "el abanderado principal del gran cambio industrial que estamos impulsando en Cartagena y Escombreras", destacando la necesidad de avanzar en innovación, inversión, empleo y reducción de emisiones.

El Repsol Technology Lab cuenta con más de 200 investigadores y una treintena de plantas piloto donde se reproducen procesos industriales en condiciones reales para ensayar nuevas materias primas y optimizar tecnologías con menor huella de carbono. Parte de estos desarrollos ya se aplican en el complejo de Cartagena, donde Repsol opera desde 2024 la primera planta de España y Portugal dedicada exclusivamente a la producción de combustibles cien por cien renovables, con capacidad para 250.000 toneladas anuales a partir de residuos orgánicos.

Hidrógeno verde

Vázquez destacó que estas capacidades encajan con la estrategia regional para convertir Escombreras en un enclave de referencia en generación renovable, biocombustibles e hidrógeno renovable, dentro del Plan Industrial de la Región de Murcia. En este ámbito, el Ejecutivo autonómico respalda proyectos estratégicos como el electrolizador de 100 megavatios previsto en el complejo de Cartagena, que permitirá producir hasta 15.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable y ha sido reconocido como IPCEI por la Unión Europea.

La visita también permitió poner el foco en la economía circular y la valorización de residuos. Para el consejero, "la economía circular no es un eslogan: es industria y una oportunidad real para reducir emisiones y dependencia energética", una línea en la que defendió seguir impulsando la colaboración público-privada para facilitar inversiones transformadoras en Escombreras.