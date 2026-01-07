Dimite la vicerrectora de la UMU Senena Corbalán con la vista puesta en la carrera por el Rectorado

En un escrito dirigido a la comunidad universitaria, la vicerrectora de Investigación e Internacionalización de la Universidad de Murcia, María Senena Corbalán, ha anunciado este miércoles su decisión de abandonar el puesto, dimisión que ya ha trasladado al rector de la UMU, José Luján, dejando abierta la opción de presentarse a la carrera por el Rectorado.

El nombre de Corbalán suena en las quinielas desde que se conoció la salida de Luján para incorporarse a la patronal murciana Croem como secretario general, al no poder volver a presentarse tras dos mandatos, lo que le llevará a convocar elecciones en la UMU en las próximas semanas. Se espera que los comicios se celebren entre los meses de marzo y abril de este año.

La hasta ahora vicerrectora de Investigación no aclara en su carta, a la que ha tenido acceso La Opinión, si tiene decidido presentar su candidatura a las elecciones, aunque sí deja entrever un cierto interés al decir que da por concluida esta etapa y esta decisión responde "a la necesidad de disponer del tiempo y la dedicación necesarios para la reflexión y la posible preparación de un proyecto universitario futuro".

En el escrito afirma que "ha sido un verdadero honor trabajar al servicio de la Universidad de Murcia desde este cargo, compartiendo esfuerzos con un magnífico equipo humano y contribuyendo, entre todos, al fortalecimiento de la investigación y al apoyo a nuestro personal investigador en todas las etapas de la carrera académica", a lo que añade que "en este momento de cambio, quiero expresar mi sincero agradecimiento por la colaboración, la confianza y el diálogo que he encontrado en tantas compañeras y compañeros a lo largo de este tiempo, y que me han permitido aprender y crecer como persona".

Además, apunta que seguirá vinculada activamente a la vida académica, al estar "plenamente comprometida" con sus valores y con el convencimiento de que "el futuro de la Universidad de Murcia debe construirse desde la participación, el respeto institucional y la vocación de servicio público".

Samuel Bauxauli, única candidatura confirmada

Hasta el momento, la única candidatura anunciada de forma oficial es la del actual decano de la Facultad de Economía y Empresa, Samuel Bauxauli, quien el pasado mes de diciembre también dirigió un escrito a la comunidad universitaria dando a conocer su decisión.

En ese momento, llegó a decir que el cambio de ciclo institucional "coincide con un momento en el que, ya en funciones o fuera de cualquier cargo unipersonal, puedo dedicarme con plena independencia a algo que considero esencial: elaborar un proyecto para la universidad y configurar un equipo que pueda convertirse en una candidatura formal al Rectorado".

Otro de los nombres que ha sonado en los últimos meses es el de la vicerrectora de Coordinación y Calidad, Alfonsa García, quien confirma a La Opinión que está "pensando seriamente" presentar su candidatura, aunque explica que "aún me quedan algunas cosas que hacer en el Vicerrectorado y me gustaría terminarlas", por lo que esperará a la convocatoria oficial de las elecciones y "veré cómo avanza el mes de enero" para ello.

La tercera vicerrectora que está en boca de toda la comunidad universitaria es Alicia Rubio, quien en privado no descarta la candidatura, pero tampoco la confirma públicamente.

Muchas voces tienen puestas las esperanzas de que estas elecciones supongan un cambio en la UMU con la elección de la primera rectora, poniendo en el radar a las tres vicerrectoras: Alicia Rubio; María Senena Corbalán y Alfonsa García.

Tampoco se cae de la lista Ismael Crespo, quien quiere mantener la tensión y dice que la decisión "aún está en el aire" y que "esperaré a que la Comunidad apruebe los Estatutos de la UMU para decidirlo".

Cierra la lista el decano de la Facultad de Química, Guillermo Díaz, otro de los nombres que suenan para la carrera por el Rectorado.