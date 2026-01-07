La DGT se lía con los patinetes: ¿Seguro obligatorio en 2026… o no?

Si eres el orgulloso propietario de un patinete eléctrico o Vehículo de Movilidad Personal (VPM) en general, es probable que estés confundido con las últimas noticias que han salido acerca de la obligatoriedad del seguro: ¿Hay que contratar un seguro obligatorio desde el 2 de enero de 2026? La Dirección General de Tráfico (DGT) aclara la situación… y no es tan simple como parecía.

La DGT anunció en 2025 que todos los patinetes eléctricos deberán contar con un seguro y estar inscritos en un registro oficial a partir del segundo día del año. No obstante,Tráfico ha echado el freno.

Confusión total: la DGT y el seguro de los patinetes

De acuerdo con la normativa publicada por la DGT, todos los patinetes eléctricos deberán están en posesión de lo siguiente: seguro de responsabilidad civil, registro oficial en la DGT e identificación visible (en alguno caso se incluye la posibilidad de matrícula).

El objetivo de esta medida en España, y por extensión, en la Región de Murcia, persigue legislar el incremento de accidentes en los que ha participado un VMP. En la mayoría de los casos, suele estar involucrado una persona joven, incluso menor de edad, que circula sin seguro y cuyos padres o tutores son responsables subsidiarios de los daños que pueda sufrir el perjudicado.

La sombra de varios patinetes eléctricos. / L. O.

Por qué se ha retrasado la normativa

Llega 2026 y los conductores de este tipo de vehículos todavía no están obligados a tener un seguro. ¿Por qué? El problema real que ha llevado a que en los últimos días todo siga igual no tiene que ver con lo legal, sino con lo administrativo.

Desde la DGT se ha confirmado el retraso en la aplicación de esta medida, debido a problemas administrativos: el registro de los VMP no está preparado. Esto ha sido lo que ha generado el caos entre los usuarios. La norma existe, sin embargo, aún no se puede aplicar hasta que el registro funcione.

Qué deben tener en cuenta los usuarios

Existen una excepción, a pesar de no estar listo el registro de la DGT y es que los patinetes que superen los 25 kilogramos de peso o una velocidad superior a los 14 km/h "deberán estar asegurados sin necesidad de inscripción previa en el registro de vehículos. El periodo transitorio para su aseguramiento finalizará el 26 de enero de 2026 (disposición transitoria de la Ley 5/2025)".

Otra cosa a tener en cuenta es que la normativa está vigente. Es decir, una vez que el registro esté activo, todos los patinetes deberán poseer un seguro de responsabilidad civil.

Un policía de Molina de Segura multa a un usuario que iba en patinete. / Ayuntamiento de Molina de Segura

Multas de hasta 1.000 euros

Para los casos de incumplimiento de lo establecido por la norma, la ley prevé sanciones de entre 200 y 1.000 euros cuando la obligación esté plenamente en vigor. Asimismo, el Consorcio de Compensación de Seguros puede cubrir algunos daños de manera temporal.