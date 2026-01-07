Cubanos en la Región de Murcia: «Trump es el único que tiene huevos»

La comunidad cubana de la Región de Murcia, con cerca de un millar de residentes, es bastante unánime ante la operación de la administración de Donald Trump en Venezuela. Por mucho que viole la legalidad internacional, aplauden la invasión del país que tenía como objetivo la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Y, además, no esconden su interés de que la campaña se extienda a la isla caribeña.

El deseo tal vez se cumpla pronto, según el presidente estadounidense: «Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano. Muchos cubanoamericanos van a estar muy contentos con nosotros». El buque ‘Skipper’ incautado en diciembre pasado llevaba casi dos millones de barriles de crudo pesado hacia la isla. La captura de Nicolás Maduro supone un golpe mayor para La Habana porque entre el menú de imposiciones de Washington a la sucesora, Delcy Rodríguez, se espera que figure de manera taxativa el corte completo del suministro petrolero a la isla. Este es el sueño de Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, y Mauricio Claver-Carone, el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, ambos hijos de cubanos.

El presidente de la Asociación de Cubanos en la Región de Murcia, José Miguel Rodríguez, ingeniero mecánico que también es vocal de la Alianza Iberoamericana Europea Contra el Comunismo (AIECC), también cree que su país de origen no tiene nada que hacer ahora que va a tener «todo el petróleo venezolano y mexicano bloqueado».

"No es casualidad que el anillo de seguridad de Maduro fueran agentes cubanos" José Miguel Rodríguez — Ciudadano cubano

«Sufrimos desde hace tiempo una situación de inestabilidad, con apagones diarios, epidemias y transporte colapsado. El pueblo está en fase de supervivencia y, por tanto, al borde de saltar y de provocar una guerra civil», afirma. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el PIB volverá a disminuir alrededor de 1,5% en 2025. A eso se le suma un ciclo de contracciones iniciado en 2018 y que acumula un 18% de pérdidas de la riqueza nacional. Si eso sucede, llegó a decir Trump, «no creo que necesitemos ninguna acción» para poner fin a la hegemonía del Partido Comunista en la isla.

"Con el comunismo solo se enriquecen sus líderes mientras tratan al pueblo como cucarachas" Gretta Martínez — Ciudadana cubana

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, ya ha respondido: «¡Este no es su patio trasero, ni territorio en disputa! ¡No aceptamos ni reconocemos la doctrina Monroe, ni reyes ni emperadores trasnochados!».

Si no estalla un conflicto interno en la isla, el representante de los cubanos en la Región confía igualmente en que Estados Unidos (EE UU) termine interviniendo una vez se demuestre que «Cuba está vinculada al narcotráfico» que persigue Trump. En este sentido, cree que tanto Maduro como el resto de personas que «van a ir siendo detenidas» terminen delatando a las autoridades cubanas, provocando así que la isla del Caribe, separada de EE UU por tan solo 95 millas náuticas, sea declarada un peligro para la seguridad del país norteamericano.

El vínculo entre ambos países es evidente. De hecho, ayer mismo el Gobierno de Venezuela rendía homenaje a 32 «combatientes cubanos» que asegura que fueron asesinados durante el ataque militar ejecutado en la madrugada del sábado por Estados Unidos en Caracas. «No es casualidad que el anillo de seguridad estuviera formado por agentes cubanos», puntualiza Rodríguez.

"La Cuba de Fidel Castro es el cerebro de la serpiente que se propagó por toda América Latina" Enrique Camejo — Ciudadano cubano

En Totana vive Gretta Martínez, natural de Varadero, un paraíso vacacional de la isla, que salió del país con 19 años. «Ya llevo más tiempo en España que en Cuba», afirma la vicepresidenta de la Asociación de Cubanos en la Región de Murcia. Asegura que toda la comunidad está «feliz y pletórica» ante la acción inesperada de EE UU en Venezuela. «Trump es el único que tiene huevos. Le estamos muy agradecidos», afirma.

Recuerda que su pueblo lleva 67 años bajo el yugo del régimen castrista, que se ha pasado el timón del país «como si fuera su cortijo». «La gente se muere por falta de medicinas como antibióticos, no hay insumos básicos... Sé que es difícil de entender para quien no ha pasado por eso, pero allí no hay libertad y se vive con miedo de que el vecino te delate por pensar diferente», asegura. «Con el comunismo solo se enriquece la clase dirigente, que trata al pueblo como cucarachas», sentencia.

Ante la posibilidad de que, tras una intervención, más que democracia, el territorio se convierta en una suerte de protectorado de Estados Unidos, Gretta Martínez explica que fue el difunto Fidel Castro el que expropió empresas y propiedades a EE UU tras alcanzar el poder. «Por supuesto que Trump tiene sus propios intereses en el Caribe, pero eso implica poner el petróleo de Venezuela a funcionar a beneficio del país», asegura. De igual forma, considera que una intervención en su país natal también terminará siendo positivo para los ciudadanos.

Enrique Camejo, músico cubano que lleva 28 años en la Región, cree que sería «genial» que una operación como la que sucedió el pasado fin de semana tuviera lugar en La Habana. «Cuba es el cerebro de la serpiente que se propagó por toda América Latina», comenta, haciendo referencia a la escuela nacional de Instrucción Revolucionaria Ñico López, por la que pasaron dirigentes como Correa, Ortega, Chávez o Maduro.

Aunque sabe que hay cubanos que defienden el régimen, señala que eso ocurre porque no han visto otra cosa: «Todos salimos de allí pensando que Fidel era una buena persona, pero cuando tienes una perspectiva más amplia y dejas de ver solo la propaganda oficialista, te das cuenta de la verdad y tu forma de pensar cambia radicalmente».