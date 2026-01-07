Más control sobre el cáncer de próstata en la Región: "Hola. Soy Lola, el asistente de Urología. ¿Cómo se encuentra?"

"Buenos días, José. Soy Lola, el asistente virtual del servicio de Urología. ¿Cómo se encuentra desde la última consulta?". De esta forma se presenta Lola a los pacientes de cáncer de próstata a los que hace seguimiento de forma telemática desde el Hospital Virgen de la Arrixaca, donde el servicio de Urología acaba de incorporar la inteligencia artificial (IA) para seguir a los usuarios que se encuentran en su domicilio.

Este sistema ha comenzado a usarse de forma piloto en Urología con un grupo de usuarios de cáncer de próstata no metastásico, aunque ya se está utilizando en pacientes con insuficiencia cardiaca, asma y daño renal, tal y como indica el consejero de Salud, Juan José Pedreño, que este miércoles ha presentado el proyecto junto al director gerente del hospital, Amancio Marín, y el jefe del servicio de Urología, Pablo Guzmán.

La IA puede tomar decisiones como adelantar una cita médica o programar una prueba

Lola pregunta a los pacientes oncológicos cómo se sienten, si se caen de forma frecuente, si han notado alguna alteración al orinar o si han visto sangre en la orina. En función de sus respuestas, el asistente de inteligencia artificial puede tomar decisiones como adelantar una cita médica o programar una prueba.

"Con ello se pueden detectar complicaciones, a la vez que se ha demostrado que mejora el autocuidado de los pacientes y logra una mayor adherencia a los tratamientos", afirma Pedreño.

Hasta el momento se han beneficiado de este programa de seguimiento un total de 201 pacientes de cáncer de próstata de la Arrixaca con una media de edad de 67 años, logrando una adherencia del 84%, ya que son muy pocos los que rechazan hacer uso de esta tecnología.

El doctor Pablo Guzmán explica que el dispositivo utiliza un lenguaje muy cercano, interactuando con los usuarios, lejos de las preguntas frías que podían hacerse hace años a través de máquinas de contestador. "Se trata de un sistema que nos permite aprovechar las nuevas tecnologías para atender al paciente y que sirve de complemento a la asistencia médica, ya que no sustituye al profesional", dice.

La IA permite liberar 384 horas de consulta

El programa piloto de IA en Urología de la Arrixaca está siendo llevado por los residentes Eva Guillén y Pablo Monjabacas, quienes han expuesto al consejero de Salud los resultados del proyecto.

En los seis meses que lleva funcionando este asistente virtual se han logrado liberar 384 horas de consulta, lo que también hace ganar tiempo a los profesionales del servicio.

Cada año se diagnostican mil nuevos casos de cáncer de próstata en la comunidad

El cáncer de próstata es uno de los que más incidencia tienen en la Región de Murcia, con unos mil nuevos casos diagnosticados cada año en la comunidad. "El aumento del tamaño de la próstata es algo natural con la edad, pero en ocasiones deriva en procesos oncológicos", recuerda Juan José Pedreño, quien recomienda a la población masculina estar atento a los síntomas (como un aumento de la frecuencia o la urgencia por orinar) y someterse a la prueba de medición de la proteína PSA (Antígeno Prostático Específico), que se detecta con un simple análisis de sangre.