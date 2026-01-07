Consejos a la hora de comprar

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, ha instado a los consumidores y usuarios a que, ante el inicio de la temporada de rebajas, compren «lo realmente necesario», exijan calidad en los productos y reclamen si sufren algún tipo de abuso, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.Consumur ha advertido de que «lo ideal» es buscar productos que merecieron su atención anteriormente, pero por razones de precio excedieron sus posibilidades. «Lo principal es no comprar por impulso, meditar si realmente se necesita el artículo y comparar calidades y precios en distintos establecimientos», señaló la Asociación en su comunicado.