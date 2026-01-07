Se busca empresa para mejorar una de las carreteras que une la Región con la provincia de Albacete

La Comunidad mejorará el firme de la carretera RM-A12, que une Jumilla con el límite de la provincia de Albacete, entre los puntos kilométricos 7,600 y 11,640, con el objetivo mejorar las condiciones de seguridad y confort de la circulación en este tramo de la red regional de carreteras,

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha sacado a licitación la actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación de 526.515 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 28 de enero.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, destacó que “esta actuación beneficiará a los más de 146.000 usuarios que circulan al año por esta carretera, de los que 11.600 son vehículos pesados procedentes de las explotaciones agrícolas de la zona y de las instalaciones de parques solares, lo que ha provocado un mayor desgaste en el tramo en el que se va a realizar la obra”.

Carrillo subrayó que “el Gobierno regional mantiene un compromiso constante con la conservación y modernización de la red viaria, actuando de forma planificada para prolongar la vida útil de las carreteras y garantizar unas condiciones óptimas de circulación”.

Actuaciones pendientes

Las obras previstas consisten en la repavimentación del firme mediante la ejecución de una capa de regularización de mezcla bituminosa en caliente, junto con la aplicación de un doble tratamiento superficial. Esta intervención permitirá corregir las deficiencias existentes en la calzada y dotar al tramo de una superficie más resistente y homogénea, adaptada a las necesidades actuales del tráfico.

“Con esta licitación, el Ejecutivo regional continúa avanzando en su política de mejora y conservación de las infraestructuras viarias, con actuaciones que redundan en una mayor seguridad, una movilidad más eficiente y un mejor servicio a los ciudadanos y a la actividad económica de la Región”, concluyó el director general.