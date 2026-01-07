Binter saca vuelos por 180 euros ida y vuelta de Murcia a Canarias con compra anticipada

La aerolínea canaria Binter ha anunciado este miércoles una promoción para viajar entre Murcia y las islas desde 90 euros por trayecto si se compran los billetes hasta el próximo 19 de enero para viajar entre el 31 de marzo y el 30 de junio de 2026 siempre que se compre ida y vuelta.

Según la compañía, esta oferta incluye la conexión con cualquiera de las otras cinco islas tras llegar a las de Tenerife o Gran Canaria.

Desde Murcia vuela a Gran Canaria lunes, miércoles y viernes y a Tenerife, jueves y domingos.