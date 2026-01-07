¿Es más barato el marisco en la Región de Murcia? Esto cuestan sus principales especies

La Región de Murcia combina tradición pesquera, acuicultura y ahora también innovación científica para consolidarse como uno de los territorios más destacados del Sureste en la producción de marisco. Mientras especies emblemáticas como la gamba roja, el langostino del Mar Menor o la almeja mantienen su peso en los mercados y en la gastronomía, nuevos proyectos de investigación, como el cultivo sostenible del langostino tigre, apuntan a un futuro en el que la diversificación de especies puede influir no solo en el sector, sino también en la estabilidad de los precios y el acceso del consumidor a estos manjares del mar.

El Gobierno regional, a través del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), participa en un proyecto pionero para introducir esta especie de langostino en la acuicultura murciana. La iniciativa, denominada Biokeras, investiga su producción sostenible mediante tecnologías que permiten reutilizar el agua, reducir vertidos y minimizar el impacto ambiental. Actualmente, el cultivo de esta especie es muy limitado en España y se concentra de forma casi testimonial en Andalucía, mientras que la mayor parte del suministro procede de la pesca extractiva.

La acuicultura y la cercanía de los caladeros permiten mantener costes más ajustados que en otras costas

Esta iniciativa busca así diversificar la acuicultura regional, dominada por especies carnívoras, apostando por un langostino más eficiente desde el punto de vista ambiental y con alto valor comercial, ya que puede superar los 30 euros el kilo en fresco.

La gamba roja, el producto más cotizado

La Región de Murcia cuenta con una importante tradición marinera y una actividad pesquera y acuícola que sitúan al marisco como uno de los productos más destacados de su litoral. La producción procede tanto de la pesca extractiva en el Mediterráneo como, de forma muy significativa, de la acuicultura, especialmente desarrollada en el Mar Menor y en la costa del Campo de Cartagena.

Entre los crustáceos, la gamba roja se ha consolidado como uno de los productos estrella. Capturada en aguas profundas del Mediterráneo, es uno de los mariscos más valorados por su sabor y su presencia habitual en la alta gastronomía. En función del tamaño y la calidad, su precio en lonja y mercado puede oscilar entre 70 y más de 120 euros el kilo, cifras similares a las de la gamba roja de Denia (Alicante) o Garrucha (Almería), referentes nacionales. Su elevador valor responde a la escasez, la profundidad de captura y la alta demanda gastronómica.

El precio del marisco murciano oscila entre los 2 y más de 120 euros el kilo, según la especie y la temporada / Juan Carlos Caval

Junto a ella destaca el langostino del Mar Menor, un producto emblemático de la Región, reconocido por su tamaño y textura, y vinculado tanto a las capturas tradicionales como a la cría controlada. Su precio suele situarse entre los 18 y los 30 euros el kilo, dependiendo de la temporada y del origen. En este caso, el producto murciano suele ser más económico que otros langostinos nacionales o importados de características similares, gracias a la cercanía de los centros de producción y los menores costes logísticos.

El cultivo experimental del langostino tigre apunta a un futuro más sostenible y con mayor estabilidad de precios

Otra de las especies habituales en las lonjas murcianas es la cigala, presente en la pesca de arrastre y muy apreciada en restauración. Menos abundante, alcanza precios de entre 30 y 50 euros el kilo, en línea con los valores del litoral andaluz o valenciano.

Igualmente, destaca la quisquilla. De captura más limitada y estacional, puede superar los 60 euros el kilo en momentos de alta demanda.

La galera gana terreno en la mesa

Por otra parte, la galera, un marisco tradicionalmente humilde, ha ganado protagonismo en los últimos años como base de un buen arroz o fondo marinero. Ésta se mantiene en precios más bajos (entre 6 y 12 euros el kilo) lo que ha favorecido su recuperación en la cocina popular y profesional.

En el ámbito de los moluscos, la almeja y la chirla forman parte de la producción habitual, especialmente en el entorno del Mar Menor, donde se desarrollan proyectos de cultivo y aprovechamiento sostenible. La almeja producida en Región suele situarse entre los 10 y 20 euros el kilo, generalmente por debajo de los precios de zonas como Galicia o el Cantábrico, donde la extracción de este producto es más limitada. La chirla de nuestras costas se mueve en una horquilla de 4 a 8 euros el kilo.

El precio de la almeja producida en Región suele estar por debajo de los precios de zonas como Galicia o el Cantábrico

A estos dos manjares del mar, se suma el mejillón. Criado en bateas en la costa mediterránea, representa una parte importante del volumen acuícola regional. El mejillón de cultivo es uno de los productos más asequibles, con precios que rondan los 2 a 4 euros, similares a los de otras áreas productoras del país.

Puesto de pescado en el mercado de Vistabella, en Murcia / Juan Carlos Caval

La especie invasora que se sirve en la mesa

Además, en los últimos años ha cobrado protagonismo el cangrejo azul, una especie invasora cuya presencia se ha convertido también en un recurso pesquero emergente. Su precio está entre los 8 y 15 euros el kilo, dependiendo principalmente de la talla y el canal de venta.

De forma más ocasional, aparecen en las capturas especies como la nécora o el centollo, aunque con menor peso comercial.

En conjunto, el marisco de la Región presenta un buen equilibrio entre calidad y precio. Mientras que los productos más exclusivos se sitúan en rangos similares a los de otras grandes zonas marisqueras de España, la cercanía de los caladeros y el peso de la acuicultura permiten que buena parte del marisco de la Región resulte más asequible para el consumidor final, reforzando su presencia tanto en los mercados locales, así como en bares y restaurantes.