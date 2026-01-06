De la venta de maquinaria a la compra de petróleo: ¿cómo afecta la crisis en Venezuela a la economía de la Región?

¿Cómo podría afectar la crisis en Venezuela en términos económicos a la Región de Murcia? Es una de las múltiples dudas que saltaron inmediatamente tras darse a conocer que los Estados Unidos de Donald Trump atacaron el pasado sábado con numerosos bombardeos el país caribeño y cazaron a su líder, Nicolás Maduro, para ser llevado hasta la Justicia estadounidense.

Para empezar hay que señalar que el mercado venezolano no está ni en el primer, ni segundo ni tercer escalón para los intereses de las empresas murcianas: aunque el volumen de negocios no es especialmente significativo dentro del conjunto del comercio exterior regional, sí que mantiene -a pesar de las dificultades económicas de Venezuela y toda la tensión política acumulada en los últimos años- una relativa importancia estratégica para determinados sectores productivos de la Comunidad, especialmente aquellos vinculados a la industria, el textil o la agroalimentación, sobre todo en los últimos años.

Un total de 44 empresas murcianas vendieron el pasado año sus productos al país caribeño por una suma que ascendía a los 3,44 millones de euros y la Comunidad fue la séptima autonomía que más exportó a Venezuela durante 2025, aunque queda muy lejos de las cifras de Cataluña (35,8 millones) y Comunidad Valenciana (28,5 millones), así como Galicia (27,4 millones), Madrid (18 millones), País Vasco (9,5 millones), Andalucía (7,6 millones), según los datos reflejados en el Instituto de Comercio Exterior Español (ICEX) correspondientes a los primeros diez meses de 2025.

Venezuela ocupa el puesto 94 entre los destinos de exportación de la Región, según el ICEX

Venezuela ocupa la 94ª posición entre los países a los que vende la Comunidad, por lo que la cuantía de ventas al país latinoamericano está bastante alejada de la que proporcionan a la Región de Murcia estados como Francia o Alemania (con 1.444 y 1.427 millones de euros, respectivamente, en 2025 especialmente por las ventas de productos hortofrutícolas de la huerta y de otros relacionados con la agroalimentación).

De hecho, desde la pandemia del coronavirus las ventas de empresas murcianas al país de Venezuela han ido cayendo en picado: en 2019 se registraron hasta 152 millones de euros en exportaciones.

Ya en el primer año de la crisis sanitaria se notó de forma importante el bajón, con casi 108 millones. A partir del año 2021 la cuantía se estableció por debajo de los 10 millones de euros. En tan solo un año las ventas han caído a la mitad: en 2024 la cifra de exportaciones registrada alcanzó los 6,26 millones de euros por los 3,44 millones contabilizados en 2025 a expensas de conocer las operaciones de noviembre y diciembre.

Desde la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social prevén que el impacto de esta situación sea "mínimo o prácticamente nulo" para las empresas exportadoras de la Región de Murcia. Aun así, "como en otras situaciones que se han dado en otros países", el Instituto de Fomento de la Región (Info) estará pendiente de la evolución geopolítica y comercial", explican las fuentes del departamento que dirige Marisa López Aragón.

Máquinas y aparatos mecánicos lideran las exportaciones con más de un millón de euros

¿Qué fue lo más vendido?

Pese a estos datos, el principal capítulo exportador en 2025 fue el de máquinas y aparatos mecánicos, que lideró las ventas con un valor de 1,04 millones de euros, situándose muy por delante del resto de productos y consolidándose como el pilar fundamental del comercio murciano con el país latinoamericano.

En segundo lugar se sitúan las prendas de vestir sin punto, cuyas exportaciones alcanzaron los 335.773 euros, seguidas de las conservas de verduras y frutas y zumos, con 329.903 euros, lo que confirma el peso de la industria agroalimentaria regional incluso en mercados extracomunitarios.

También destacan las prendas de vestir de punto, con 263.755 euros, y las bebidas de todo tipo, excluidos los zumos, que sumaron 224.255 euros. A estas se añaden las materias plásticas y sus manufacturas, con exportaciones por valor de 200.773 euros, y diversas preparaciones alimenticias, que alcanzaron los 166.868 euros.

El listado de los productos más exportados se completa con el calzado y sus partes (159.477 euros), los aceites esenciales, productos de perfumería y cosmética (126.767 euros) y las manufacturas de piedra y yeso, que registraron ventas por 70.680 euros.

Más de 160 millones de euros en petróleo

Respecto a qué compra la Región de Murcia a Venezuela, los datos del ICEX reflejan que las importaciones han dependido casi exclusivamente desde siempre del suministro de productos energéticos como el petróleo crudo. Cabe recordar que el país caribeño es uno de los principales exportadores de crudo del mundo, gracias a que posee las mayores reservas probadas a nivel global.

El petróleo ha sido el pilar central de su economía y un producto clave en el comercio energético internacional que llega a la Región de Murcia, sobre todo, a través del Puerto de Cartagena. El petróleo crudo representó según los datos relativos a 2024 el grueso del tráfico en el Puerto, con 14,87 millones de toneladas.

El crudo adquirido llega principalmente a través del Puerto de Cartagena

Durante 2025, las importaciones murcianas desde Venezuela alcanzaron aproximadamente 160,3 millones de euros, una cifra alta pero inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando se superaron los 641,4 millones de euros. Este descenso, de más del 75% en términos interanuales, confirma una reducción muy significativa del intercambio comercial, vinculada casi en exclusiva al comportamiento del sector energético.

Más allá de los productos energéticos, el resto de compras a Venezuela desde la Comunidad se podrían considerar como diversificadas y con cifras económicas muy reducidas- Entre ellas figuraron el pasado año los 355.470 euros invertidos en la compra de madera o los 287.520 euros en libros, publicaciones y artes gráficas.