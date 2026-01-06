El sindicato de la Policía Nacional en Murcia denuncia falta de efectivos

Hace escasos días AUGC señalaba que se necesitaba más personal para atender a la rave que tuvo lugar en la localidad de Hellín. Esta vez no han sido los guardias civiles los que han expresado sus quejas, sino el sindicato de la Policía Nacional.

JUPOL Murcia ha vuelto a denunciar una "crónica falta de efectivos" en la plantilla del cuerpo en la capital de la Región. Explican que durante estas fiestas navideñas esto "ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente durante la mañana del día de Reyes".

Insisten en que la Región de Murcia sufre "un déficit estructural histórico de agentes, con más de 400-600 efectivos menos de los necesarios, lo que nos sitúa a la cola de España en ratio de policías por habitante".

Creen que la situación se agrava en periodos festivos porque "no se planifican servicios extraordinarios adecuados". "Se acumulan custodias hospitalarias, puntos fijos y protecciones de víctimas de Violencia de género, dejando la seguridad ciudadana desatendida", afirman.

Según comunicaron a través de una nota de prensa, un ejemplo "flagrante de esta precariedad" ocurrió en la mañana del 5 de enero: "solo tres indicativos en servicio para toda la ciudad de Murcia"; uno de ellos, destinado a seguridad en San Andrés; otro estaba fijo en la Unidad de Cuidados Intensivos "con riesgo extremo por un detenido agresivo", también cubierto por la Seguridad ciudadana, y un acompañamiento a una víctima de riesgo.

Como consecuencia, subrayan, "no quedó ni un solo indicativo policial nacional disponible en la calle para atender emergencias o garantizar la seguridad de los ciudadanos en un día de gran afluencia y celebración como el Día de Reyes".

Sin embargo, agregan que esta realidad no es aislada:"la ausencia de refuerzos en fiestas, unida a la acumulación de tareas fijas y la notoria falta de personal, pone en riesgo la atención al ciudadano y la propia seguridad de los agentes, que trabajan al límite con recursos insuficientes".

Desde JUPOL Murcia exigen un refuerzo inmediato y permanente de la plantilla en la Región de Murcia, actualizando el catálogo de puestos de trabajo para adaptarlo a la realidad actual de delincuencia y población.

Solicitan, además, la planificación de servicios extraordinarios remunerados en periodos festivos para garantizar una cobertura mínima adecuada.

Los policías nacionales de Murcia aclaran que "seguimos comprometidos con la seguridad de los ciudadanos, pero no podemos hacerlo solos ni con medios precarios". Piden que se actúe con "responsabilidad y dote a la Región de los recursos que merecen sus habitantes".

Se preguntan donde estarán "los 1500 policías que iban a estar en la calle durante estas fechas tal y como dijo Delegación de Gobierno".