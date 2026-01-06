Meteorología
La nieve pasa de puntillas por la Región de Murcia
Las nevadas han quedado reducidas a las sierras más altas del Noroeste
Lejos de las expectativas creadas por los pronósticos de hace unos días, la borrasca Francis sólo ha dejado nevadas en las sierras de mayor altura de la Región, sin llegar a hacer acto de presencia en el casco urbano de ningún municipio. La falta de precipitaciones durante la madrugada, momento en el que se producía la entrada de aire frío en la Comunidad y el desplome de la cota de nieve, ha frenado la posibilidad de ver copos en zonas más bajas.
Aún así, durante la tarde-noche de la jornada de ayer, las zonas de mayor relieve recibieron una nevada que, debido a la previsión de bajas temperaturas de los próximos días, resistirá sin derretirse. Sierra Espuña, Revolcadores y el Pico de la Selva amanecían con un manto blanco en la mañana de hoy.
Así se encuentra la Sierra del Cambrón, entre Lorca y Mula, en la mañana de hoy, según las imágenes publicadas por @Meteorihuela en su cuenta de X:
La lluvia, protagonista
Por otro lado, la lluvia sí que no falló a su cita y estuvo presente durante toda la jornada en gran parte de la Región. Las precipitaciones más considerables se produjeron en el Campo de Cartagena, donde los acumulados pasaron de los 25 mm. Murcia y Mazarrón, con 20 mm, entre los municipios que más agua recogieron.
Consejos si vas a ver la nieve
El 1-1-2 advierte a aquellos que se desplacen a ver la nieve:
- Elige una ruta adecuada a tu preparación física
- Ve siempre acompañado
- Ropa de abrigo adecuada, agua y alimentos suficientes
- Móvil siempre con carga
