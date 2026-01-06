Meteorología
Hasta cuatro grados bajo cero: activada la alerta amarilla por frío en la Región de Murcia
La próxima madrugada se registrarán las temperaturas más bajas de lo que llevamos de invierno
La borrasca Francis ha dejado paso a una entrada de aire frío que hará vivir a la Región de Murcia sus días más gélidos en lo que llevamos de invierno. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla en la comarca del Noroeste por temperaturas que pueden llegar a los cuatro grados bajo cero durante la próxima madrugada. El aviso comenzará a las 21.00h de este martes y finalizará a las 08.59h de mañana.
Según la predicción de AEMET, las mínimas previstas serán de -4 grados bajo cero en Caravaca de la Cruz y de -1 en Moratalla y Cehegín. En Bullas y Calasparra serán algo menos bajas, con 0 y 1 grados, respectivamente.
En el Altiplano, donde de momento no se ha activado ninguna alerta, también se registrarán mínimas por debajo de los cero grados. En Jumilla se llegará a un grado bajo cero, mientras que en Yecla el termómetro bajará hasta los -3.
Aunque la temperatura no bajará de los cero grados, tampoco se quedarán muy lejos en Murcia (2), Cartagena (3) y Lorca (0).
Recomendaciones ante el frío
Desde el 1-1-2 manda una serie de recomendaciones ante este próximo episodio de frío:
- Vístete por capas
- Utiliza prendas ligeras
- Si tienes calor, quítate ropa
- Cuida de los más sensibles: niños, ancianos y enfermos
- No sobrecargues enchufes, ni cuelgues ropa encima de los radiadores. Asegura la ventilación.
